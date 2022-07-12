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【食品通脹】糧農組織：6月穀物價格按年升27.6%、肉類價格再創歷史新高　野村警告：亞洲食品價格或再飆升

宏觀解讀 12:11 2022/07/12

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【食品通脹】糧農組織：6月穀物價格按年升27.6%、肉類價格再創歷史新高　野村警告：亞洲食品價格或再飆升

俄羅斯入侵烏克蘭衝擊全球糧食供應，據聯合國糧食及農業組織數據，全球食品價格連續三個月下跌，6 月份的糧農組織指數為154.2點，但仍徘徊在3 月份歷史高位的159.7點附近。

野村亞洲（除日本外）首席經濟學家 Sonal Varma接受外電訪問時認為，亞洲食品價格尚未見頂，料或在7月至9月出現高峰。Varma指出，隨著各國政府實施補貼和價格控制措施以暫時緩解價格，亞洲食品價格的變化往往落後於全球走勢。

野村料亞洲地區食品價格下半年出現最高漲幅

野村上月已發表報告料，新加坡、韓國、菲律賓和印度等亞洲地區食品價格可能會在今年下半年出現最高漲幅。而香港下半年食品通脹或達5%。

6月份穀物價格按月下降4.1%，但仍比一年前高 27.6%。俄羅斯與烏克蘭的戰爭影響下，小麥價格在6 月份下跌5.7%，但仍按年上漲48.5%。糧農組織表示，小麥價格下跌的原因是農作物條件改善、北半球新收成的季節性供應以及俄羅斯出口增加。 

肉類價格6月創歷史新高

糧農組織提到，肉類價格在 6 月創下歷史新高，較 5 月上漲 1.7%，較去年同期上漲 12.7%，原因是戰爭繼續限制供應，北半球爆發的禽流感也影響了肉類價格。

Varma 認為 ，隨著時間的推移，食品價格不太可能大幅下跌，並稱部分產品的需求相對缺乏彈性，補充說經濟衰退不會導致食品價格大幅下跌。

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