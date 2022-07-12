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【美股焦點】鄧普頓：美債仍有下跌空間　市場押注聯儲局明年降息屬定價錯誤

股市 12:07 2022/07/12

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【美股焦點】鄧普頓：美債仍有下跌空間　市場押注聯儲局明年降息屬定價錯誤

富蘭克林鄧普頓固定收益首席投資官Sonal Desai表示，較長期限的美國國債孳息率仍有進一步走高的空間，又認為市場對聯儲局會於明年下半年降息的定價是錯誤的。

Desai接受外媒訪問時表示，通脹高企可能會使聯儲局實施超出預期的緊縮政策，所以，雖然美債孳息率已經上升，但較長期限的美國國債仍處高位，而且需拋售更多。

市場對於經濟衰退現極大的爭論，甚至明年將會轉向減息。，與聯儲會會期掛鉤的掉期合約顯示，官方隔夜利率2023年第一季度將在3.5%附近見頂，到年底將降息逾50個基點。不過，Desai表示，這反映市場已經在押注明年的降息，但這押注可能會太早，並認為以此來進行交易，是定價錯誤。「市場對聯儲會寄予厚望，指望聯儲會一旦看到經濟放緩就立即降息，不過，這只有在通脹也回落的情況下，才會發生。如果通脹並無下降，即使經濟放緩，聯儲局也無法減息。」

另外，她又預計，到2022年底，通脹率將在7.5%至8%左右，低於目前水平，但仍遠高於聯儲局目標。她亦預測，最近幾周的那種大規模市場轉向和高波動性不會很快消失。

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