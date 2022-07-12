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【個人私隱】報告：80%網民擬使用免費VPN　繞過政府網絡審查

科技 12:08 2022/07/12

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Hola總經理Avi Raz Cohen表示，互聯網限制對公民的日常生活產生了巨大影響。（法新社）

虛擬私人網絡（VPN）可為數據建立加密通道，隱藏用戶IP位址，保護網絡隱私和線上身份，因此近年對免費VPN的需求正在增長。免費VPN供應商Hola的調查發現，約80%受訪者計畫使用免費VPN，來繞過政府的網絡審查制度。

【手機安全】Android手機再爆安全漏洞　黑客可控制手機

Hola對來自中國、沙特阿拉伯、越南和阿拉伯聯合酋長國（UAE）的2,000名互聯網用戶進行調查，了解他們對免費VPN的需求。由於受訪者身處的地區都是對互聯網有嚴格限制的國家，因此對VPN有需求的人數都較多。

【黑客攻擊】FBI警告：北韓黑客以勒索軟件　入侵醫療保健機構

Hola總經理Avi Raz Cohen表示，互聯網限制對公民的日常生活產生了巨大影響。超過25%受訪者表示，他們無法獲得教育和其他線上資源，而29%的人正努力保持網絡訊息暢通。另外，高達99%受訪者希望更多VPN供應商，能提供可靠的服務，幫助他們獲得完善的網絡。

隨著某些地方的政府繼續完善其審查策略，以加強對網絡的監控，超過80%受訪者預計，明年對VPN服務的需求將進一步增加。

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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