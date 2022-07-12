全球最佳城市香港排尾二 遜台北曼谷（附排名）

英國雜誌《Time Out》每年進行調查全球最佳53個城市排名，今年邀請全球2萬名居民，提名心目中最佳都市。調查結果顯示，英國愛丁堡獲選為今年全球最佳城市；至於印度孟買「爆冷」擠身第十四位，成為亞洲「榜首」，但香港卻排尾二，僅優於卡塔爾多哈。

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隨著新冠肺炎疫情緩和，《Time Out》今年著重評核城市旅遊及居住優勢，選出繁華夜生活、美食、藝術文化氣息濃厚城市。今年排名前列的最佳城市不乏低消費、低知名度地方，亦有考慮城市交通及人身安全。

蘇格蘭首府愛丁堡被選為全英國最佳城市，更是全球最佳城市首位，《Time Out》認為當地擁有著名景點及建築，適合旅客沿途探索美麗風光。愛丁堡不乏餐飲場所，從本地市場至酒吧一應俱全，而且民眾熱情好客，被形容為「充分溫暖的城市」。

今年英國有兩個城市成功打入十大，格拉斯哥 （Glasgow）晉身全球最佳城市第4位。《Time Out》指， 格拉斯哥設多間現場音樂表演場所，不少著名餐廳選擇落腳於此，而且消費相對低昂。

全球最佳十大城市(排名由低至高)

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至於去年選為全英第一位的港人移民熱門地點曼徹斯特，今年卻跌落第十三位，但仍被選為全球最友善城市第二位。《Time Out》認為待歐洲最大的藝術場地在明年落成、Victorian Castlefield Viaduct改成綠化公園後，可提升曼徹斯特吸引力。

印度孟買「爆冷」成為全亞洲最佳城市，全球排名僅次於曼徹斯特。《Time Out》指當地夜生活豐富，開設眾多時髦新餐廳，絕對不乏娛樂。去年成為全球最佳城市第十位的東京，今年排名跌至24位、至於香港則排52位，全球最佳53個城市中排尾2，遠低於曼谷及台北。

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責任編輯：郭麗明