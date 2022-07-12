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【行業點睇】手機鏡頭模組出貨量弱 舜宇丘鈦毛利率承壓

股樓投資 12:51 2022/07/12

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浦銀國際表示，第二、三季智能手機需求疲軟繼續拖累攝像頭廠商出貨量表現，但股價已反映悲觀預期，等待需求改善。第二季光學公司的攝像頭出貨量、鏡頭出貨量、收入大多錄得兩位數的按年降幅。由於手機模組降規降配，預計光學公司上半年的手機攝像頭模組的平均單價難以保持增長，因此模組業務的毛利率也會承受壓力。

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不過，在該行自5月發布手機供應鏈報告至今，覆蓋的光學公司包括舜宇光學（02383）、丘鈦科技（01478）、及韋爾股份（滬：603501），股價分別上漲0.4%至14.9%，可見股價與基本面相反的走勢主要體現在市場預期的變化，即市場對消費電子的預期已處於歷史的低位，因而行業基本面超預期下滑的可能性和空間都比較有限。而從中長期維度看，中國手機品牌在高端市場的進步，以及手機拍照的技術和用戶體驗較大的改善空間，令市場對該行業仍保持樂觀。

【延伸閱讀】下半年展望：凱基溫傑推介6精選股 3大投資主題，請按【見下頁

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而且，光學行業的玩家都較大機會享受新能源汽車對於光學模組和感知的巨大需求紅利。該行預計車載鏡頭下半年出貨量表現將優於去年，對車載鏡頭行業，保持比對手機更為樂觀的判斷。同時，車載業務也會支撐公司估值提升。因而，維持舜宇、丘鈦及韋爾三家公司的「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：投資者靜待消息 新七小福你要識

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撰文：林衛

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股票 買入 鏡頭 舜宇光學科技（02382） 韋爾股份（滬：603501） 丘鈦科技（01478）

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