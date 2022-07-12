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【吉利175】天風證券：加快鋪路新能源發展 吉利新車表現亮眼

股樓投資 12:38 2022/07/12

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天風證券發表報告指，吉利汽車（00175）布局新能源發展路徑，推動跨行業技術融合。吉利母公司吉利控股發布2021年可持續發展報告，承諾到2025年單車全生命周期碳排放減少25%以上，預計到2045年實現碳中和。2021 年，吉利新能源汽車銷量按年增長超過94%，在純電、混動、甲醇、換電等方面布局了多元化的新能源發展路徑，擁有100%自主研發的新能源汽車技術體系。

【同場加映】青姐話：美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

其中，甲醇汽車技術引領行業，新車表現亮眼。6月30日，全球首款甲醇混合動力轎車—吉利第4代帝豪醇電混動轎車上市，醇行版售價12.98萬元（人民幣，下同）。7月5日，吉利官方公布了全新A級SUV，代號FX11，將搭載雷神智擎Hi·X混動系統，純電續航里程超200km。在新車採用的CMA架構中，吉利已布局了星瑞、星越S、星越L 以及星越L 雷神Hi · X油電混動版等多種產品生態鏈，整體表現十分亮眼。

【延伸閱讀】下半年展望：花旗下調恒指至年底目標至24300點 料中資股最壞時間已過 列7隻下半年首選中資股 ，請按【見下頁

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該行認為，吉利的甲醇汽車技術優於行業，新車型第4代帝豪醇電混動轎車上市，為消費者帶來新的出行選擇，預計公司2022至2023年歸母淨利潤分別為81.4億元、90億元，對應市盈率（PE）分別為21 倍、19倍，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：投資者靜待消息 新七小福你要識

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撰文：林衛

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買入 港股 新能源汽車銷量 吉利汽車（00175）

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