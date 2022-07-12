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【能源危機】IEA：全球將爆發歷來最嚴重的能源危機　歐洲今年冬季將非常困難

Hot Talk 11:33 2022/07/12

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【能源危機】IEA：全球將爆發歷來最嚴重的能源危機　歐洲今年冬季將非常困難

國際能源組織（IEA）執行總裁Fatih Birol表示，全球能源供應緊絀，將導致能源及燃料價格飈升的情況變得更糟，無論以深度或複雜程度來看，世界從未經歷過如此嚴重的大型能源危機，「我們可能還未看到最壞情況，而這將影響全球世界」。

瑞信謝穎匡：油價難回落100美元之下　原油供需缺口大、油企增產克制【下一頁】

Birol指，全球能源體系自俄羅斯於2月份入侵烏格蘭以來便受到破壞，導致能源價格上升，推高全球加油、家庭取暖及電力工業成本，增加通脹壓力，並引發各地的示威活動。

如何保障能源供應將是挑戰

「就像1970年代石油危機時，能源效率大幅上升，核電蓬勃發展，全球可能會出現能源政策加速向清潔能源轉型的情況，對歐洲以致其他地區來說，如何保障原油及天然氣供應將持續將一個挑戰。」

Birol認為，今年冬季，歐洲將面臨非常困難的境況，這會是一個重大關注點，對環球經濟可能造成嚴重的影響。

美國能源部長Jennifer Granholm亦稱，美國及其盟友積極尋找俄羅斯出口的代替品，並致力減少對化石燃料的倚賴，因此全球向清潔能源邁進，或許會是最佳的和平方案。

相關文章：【俄烏衝突】俄羅斯第二季經常帳盈餘創28年新高　受惠能源出口收入激增

相關文章：【能源危機】摩根大通：至2030年全球能源投資需新增1.3萬億美元　以免出現能源緊縮

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經濟 能源供應 能源危機 天然氣 石油 電力 國際能源署 歐洲 俄羅斯 美國

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