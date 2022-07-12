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【數據點睇】國內6月信貸數據續走強 總量結構同步改善

股樓投資 12:30 2022/07/12

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浙商證券指出，中國6月信貸、社融、M2數據繼續走強，得益於人民銀行加碼寬信用政策發力及疫情修復、實體信貸需求改善，6 月中長期貸款占比也明顯回升，信貸結構同步改善，意味後續經濟增長內生動力企穩。

【同場加映】青姐話：美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

6 月份人民幣貸款增加2.81萬億元（人民幣，下同），勝過該行預期的2.6萬億元。6 月信貸按年多增約6,900億元，增速提高0.2個百分點至11.2%。另一方面，6月信貸按年多增主要來自企業中長期貸款多增6,130億元，企業短期貸款增多3,815億元。企業中長期貸款當月增量佔總信貸和企業信貸比重分別51.6%和65.6%，高於前值分別29.4%和36.3%，

【延伸閱讀】下半年展望：星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股，請按【見下頁】

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浙商證券判斷當前貨幣政策仍以穩增長保就業為首要目標，維持穩健略寬鬆的政策基調，核心仍在寬信用，預計後續寬信用延續穩健走勢，但提示關注下半年寬貨幣或有邊際收斂，時間點在8至9月，進入8月需密切關注7天回購利率（DR007）回歸中樞水平2.1%的節奏。

【同場加映】溫股知新：投資者靜待消息 新七小福你要識

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撰文：林衛

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