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【WhatsApp】WhatsApp Emoji快速回覆功能　將可選擇更多表情符號

科技 11:30 2022/07/12

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朱克伯格表示，擴充後的Emoji快速回覆功能與現有的操作方式一樣。（法新社）

通訊工具WhatsApp在5月時新增了表情符號（Emoji）快速回覆功能，開放六種Emoji供用戶選擇，可直接對別人的訊息給予反應。Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）宣布將擴充該功能，允許用戶使用任何Emoji。

【WhatsApp騙案】WhatsApp新釣魚騙案手法　假冒英政府提供免費工作簽證

朱克伯格表示，擴充後的Emoji快速回覆功能與現有的操作方式一樣，只要長按你想回應的訊息，就會彈出原有的六種Emoji，以及新增一個加號圖標。

【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移

只要點擊加號圖標，就會打開一個清單，當中包含所有可用的Emoji，例如標準的笑臉，以至最近增加的敬禮和融化臉都會有，甚至包括不同的膚色變化以供選擇。

擴充後的快速回覆功能現時已可在WhatsApp測試版中使用，包括iOS和Android版本，而未來數周內將向所有WhatsApp用戶提供。

【香港回歸25周年系列】物流運轉　國際機遇

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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