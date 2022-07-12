  • 33°C
香港時間 : 2022712日 (二) 11:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英長跑奧運冠軍自揭身世 9歲被拐做童工

環球社會熱點 11:13 2022/07/12

分享：

分享：

英國長跑好手莫法拉曾4次奪得奧運金牌，更憑出色表現成功封爵。莫法拉近日接受英媒訪問時自揭身世，透露「莫法拉」並非其真名。莫法拉稱9歲時從東非被拐帶至英國，被迫照顧另一個家庭的兒童。莫法拉表示，童年時經常把自己反鎖在浴室內哭。

朗尼棄87萬周薪辭任領隊  留時間陪老婆同4個仔 【下一頁】

莫法拉（Mo Farah）此前曾指，他和父母是從索馬里（Somalia）來的難民。但他近日在英國廣播公司（BBC）和倫敦Red Bull Studios合作的一部紀錄片中披露，其父母從未踏足英國，其母親現時和兩個兒子住在已宣布獨立，但未獲國際承認的索馬里蘭（Somaliland）一個家庭農場。而父親則在索馬里內戰中，被流彈擊中而死，當時莫法拉年僅4歲。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

莫法拉表示，9歲時被一個素未謀面的女性拐帶至英國。當時該名女性向他表示，將帶他到歐洲和親戚住在一起。莫法拉當時從未坐過飛機，所以感到興奮。其後女子就帶著假護照帶他坐飛機，假護照上雖有他的照片，但名字是Mohamed Farah，而他的真名其實是Hussein Abdi Kahin。

兩人抵達英國後，女子將莫法拉帶至位於倫敦西部的公寓，並取走他身上寫有親戚聯絡方式的紙條。莫法拉憶述，女子就當他的面將紙條撕爛放進垃圾桶，他在當刻才意識到遇到麻煩。莫法拉指，當時他被迫做家務及照顧兒童換取食物。女子亦警告莫法拉，若再想見到家人，需對事情保持緘默。

俄女球手溫網改國籍 避參賽限制 【下一頁】

莫法拉透露，當時經常將自己反鎖在浴室內哭。在抵達英國最初的數年中，他更不被允許去上學，直至12歲時才入讀中學。曾教導莫法拉的老師Sarah Rennie透露，莫法拉初到學校時蓬頭垢臉，只懂得很少英語，和其他人十分疏離，自稱是他父母的人從未參與任何家長活動。

莫法拉指，運動對他而言是生命，因為是他唯一能擺脫當刻生活狀況的辦法就是外出跑步。最終莫法拉亦向體育老師Alan Watkinson透露其真實身份及背景等，老師聯絡社會服務部門協助將莫法拉交給另一個索馬里家庭撫養。莫法拉形容，雖然仍然想念真正的家人，但從那一刻起感覺一切都變得更好，能做回真正的自己。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

朗尼棄87萬周薪辭任領隊 留時間陪老婆同4個仔
2022/06/27
朗尼棄87萬周薪辭任領隊 留時間陪老婆同4個仔
【溫網】俄女球手改國籍 避參賽限制
2022/06/20
【溫網】俄女球手改國籍 避參賽限制
美女高爾夫球星成全球最性感女性 粉絲激增超「老虎」
2022/06/18
美女高爾夫球星成全球最性感女性 粉絲激增超「老虎」
【英國王室】威廉王子披露 愛女夏洛特1項超強技能
2022/06/17
【英國王室】威廉王子披露 愛女夏洛特1項超強技能
哥倫比亞單車賽樂極生悲 車手衝線後撞暈妻子（有片）
2022/06/08
哥倫比亞單車賽樂極生悲 車手衝線後撞暈妻子（有片）

你可能感興趣

朗尼棄87萬周薪辭任領隊 留時間陪老婆同4個仔
09:05 2022/06/27
朗尼棄87萬周薪辭任領隊 留時間陪老婆同4個仔
【溫網】俄女球手改國籍 避參賽限制
15:40 2022/06/20
【溫網】俄女球手改國籍 避參賽限制
美女高爾夫球星成全球最性感女性 粉絲激增超「老虎」
08:05 2022/06/18
美女高爾夫球星成全球最性感女性 粉絲激增超「老虎」
運動員 罪案 網絡熱話 索馬里蘭 索馬里 紀錄片 侵害人身罪 跑步 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月12日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

加拿大交還北溪一號渦輪機 俄承諾增天然氣供應
加拿大交還北溪一號渦輪機 俄承諾增天然氣供應
新型冠狀肺炎全球疫情（07月12日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月12日 時間11:00）
斯里蘭卡總統傳藏身海軍艦艇 官邸遭搜出過千萬現金
斯里蘭卡總統傳藏身海軍艦艇 官邸遭搜出過千萬現金
德國執政黨派對9女被落迷姦藥 總理亦有出席
德國執政黨派對9女被落迷姦藥 總理亦有出席
【安倍晉三身亡】統一教認槍手母為教徒 拒答捐款致破產説法
【安倍晉三身亡】統一教認槍手母為教徒 拒答捐款致破產説法
【烏克蘭戰爭】立陶宛擴大對俄飛地物流限制 無視俄警告
【烏克蘭戰爭】立陶宛擴大對俄飛地物流限制 無視俄警告
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款