英長跑奧運冠軍自揭身世 9歲被拐做童工

英國長跑好手莫法拉曾4次奪得奧運金牌，更憑出色表現成功封爵。莫法拉近日接受英媒訪問時自揭身世，透露「莫法拉」並非其真名。莫法拉稱9歲時從東非被拐帶至英國，被迫照顧另一個家庭的兒童。莫法拉表示，童年時經常把自己反鎖在浴室內哭。

朗尼棄87萬周薪辭任領隊 留時間陪老婆同4個仔 【下一頁】

莫法拉（Mo Farah）此前曾指，他和父母是從索馬里（Somalia）來的難民。但他近日在英國廣播公司（BBC）和倫敦Red Bull Studios合作的一部紀錄片中披露，其父母從未踏足英國，其母親現時和兩個兒子住在已宣布獨立，但未獲國際承認的索馬里蘭（Somaliland）一個家庭農場。而父親則在索馬里內戰中，被流彈擊中而死，當時莫法拉年僅4歲。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

莫法拉表示，9歲時被一個素未謀面的女性拐帶至英國。當時該名女性向他表示，將帶他到歐洲和親戚住在一起。莫法拉當時從未坐過飛機，所以感到興奮。其後女子就帶著假護照帶他坐飛機，假護照上雖有他的照片，但名字是Mohamed Farah，而他的真名其實是Hussein Abdi Kahin。

兩人抵達英國後，女子將莫法拉帶至位於倫敦西部的公寓，並取走他身上寫有親戚聯絡方式的紙條。莫法拉憶述，女子就當他的面將紙條撕爛放進垃圾桶，他在當刻才意識到遇到麻煩。莫法拉指，當時他被迫做家務及照顧兒童換取食物。女子亦警告莫法拉，若再想見到家人，需對事情保持緘默。

俄女球手溫網改國籍 避參賽限制 【下一頁】

莫法拉透露，當時經常將自己反鎖在浴室內哭。在抵達英國最初的數年中，他更不被允許去上學，直至12歲時才入讀中學。曾教導莫法拉的老師Sarah Rennie透露，莫法拉初到學校時蓬頭垢臉，只懂得很少英語，和其他人十分疏離，自稱是他父母的人從未參與任何家長活動。

莫法拉指，運動對他而言是生命，因為是他唯一能擺脫當刻生活狀況的辦法就是外出跑步。最終莫法拉亦向體育老師Alan Watkinson透露其真實身份及背景等，老師聯絡社會服務部門協助將莫法拉交給另一個索馬里家庭撫養。莫法拉形容，雖然仍然想念真正的家人，但從那一刻起感覺一切都變得更好，能做回真正的自己。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀