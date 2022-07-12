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【SPAC】Bill Ackman其SPAC無功而還　退款40億美元予投資者

股市 11:10 2022/07/12

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【SPAC】Bill Ackman其SPAC無功而還　退款40億美元予投資者

美國著名對沖基金Pershing Square Capital Management創辦人阿克曼（Bill Ackman）表示，由於旗下特殊目的收購公司 （SPAC） Pershing Square Tontine（美：PSTH）未能找到合適的目標公司通過合併上市，將退還達40億美元款項予投資者。

阿克曼在周一發布的股東信中提到，強調當中存在許多因素阻礙了他尋找合適的公司與其SPAC合併，包括不利的市場條件和來自傳統首次公開募股 （IPO） 的激烈競爭。「高質量和盈利的持久增長公司通常可以推遲上市時間，直到市場條件更加有利後，再重啟計劃」。

他又提到特別是在過去12個月內，這亦限制了 Pershing Square Tontine的潛在高質量交易可能性。「雖然在過去的一年中，有一些交易可能可行，但沒有一個符合我們的投資標準。」

此前2020年7月，Pershing Square Tontine在首次公開募股中籌集了40億美元，為有史以來最大，並吸引了包括對沖基金Baupost Group、加拿大養老基金Ontario Teachers 和共同基金公司T. Rowe Price在內的知名投資者。當時他計劃讓其SPAC入股環球音樂集團，可是因監管問題而告終。

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