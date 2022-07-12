【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）

▲ 【比亞迪1211】比亞迪逾兩成股份突轉倉至花旗 疑似股神巴菲特部署減持？

比亞迪 （01211） 一直為「股神」巴菲特大中華股市唯一持股逾5%的股份，最新聯交所中央結算系統（CCASS）倉位突然增加。據CCASS資料，約2.25億股比亞迪股份於7月11日突然調入花旗銀行帳戶內，股數與巴菲特持股數目一致，引發巴菲特部署沽貨疑雲。

由於絕大部分股份券商間交易都經CCASS完成，將股份調入系統內，常被視為股東部署沽貨先兆。

巴菲特持股比亞迪近14年以來一股未沽，最新部署已觸發市場憂慮，比亞迪今早股價最多跌14%，低見265元，全日股價跌12%或36.6元，收報270.2元，成交98.8億元。

巴菲特持股兩成比亞迪H股 14年間一股未沽、累賺37倍

巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK）於2008年，以8元入股比亞迪2.25億股，為巴郡至今唯一持股逾5%的港股。以昨日收市價306.8元計，該批比亞迪股份價值達690億港元。單計股價變動，14年間投資回報達37倍。

翻查比亞迪去年年報，巴郡依然持有2.25億股比亞迪H股，佔比亞迪H股股本20.49%。貝萊德（BlackRock，美：BLK）持有5495.73萬股H股，持股比例為5.01%，為公司H股第二大股東。

據CCASS資料，目前約有99.91%的比亞迪H股置於系統內，相對上一交易日7月8日，增加20.49百分點。

比亞迪：巴菲特持股目前沒有變動 若沽貨定會披露

比亞迪回應指，根據香港聯交所及證監會相關規則，大股東減持需進行權益申報，查閱港交所權益披露平台，未顯示減持信息，以股東權益申報為準。 公司目前經營一切正常，各項業務都在有序開展，新能源汽車銷量持續創下歷史新高。

（第二版加入比亞迪回應）

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