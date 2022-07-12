【比亞迪1211】比亞迪逾兩成股份突轉倉至花旗、惹股神減持疑雲　比亞迪：若巴菲特沽貨定會披露（第二版）

▲ 【比亞迪1211】比亞迪逾兩成股份突轉倉至花旗 疑似股神巴菲特部署減持？

比亞迪 （01211） 股價周二突跌逾一成，半日收報273.4元，成交額暫錄57.96億元。據港交所CCASS數據顯示，比亞迪H股周一（7月11日）的持倉突然發生大變動，花旗銀行的持股量突然由對上一個交易日（7月8日）激增2.25億股至近3.89億股，持倉比例亦由14.88%增加至35.39%。

股東巴菲特持有比亞迪約兩成股權

翻查比亞迪去年年報披露，股神巴菲特旗下的投資公司巴郡（美：BRK）合共持有2.25億股比亞迪H股，佔已發行H股總數的20.49%。此外BlackRock則持有5495.73萬股H股，持股比例為5.01%。

此外，7月11日比亞迪透過市場中介者在中央結算系統的持股份額，突然激增20.49%至99.91%，而對上一個交易日7月8日，這一數字僅為79.42%。

比亞迪：巴菲特持股目前沒有變動 若沽貨定會披露

比亞迪回應指，根據香港聯交所及證監會相關規則，大股東減持需進行權益申報，查閱港交所權益披露平台，未顯示減持信息，以股東權益申報為準。 公司目前經營一切正常，各項業務都在有序開展，新能源汽車銷量持續創下歷史新高。

（第二版加入比亞迪回應）

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