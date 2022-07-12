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【比亞迪1211】比亞迪逾兩成股份突轉倉至花旗、惹股神減持疑雲　比亞迪：若巴菲特沽貨定會披露（第二版）

股市 12:11 2022/07/12

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【比亞迪1211】比亞迪逾兩成股份突轉倉至花旗　疑似股神巴菲特部署減持？

比亞迪 （01211） 股價周二突跌逾一成，半日收報273.4元，成交額暫錄57.96億元。據港交所CCASS數據顯示，比亞迪H股周一（7月11日）的持倉突然發生大變動，花旗銀行的持股量突然由對上一個交易日（7月8日）激增2.25億股至近3.89億股，持倉比例亦由14.88%增加至35.39%。

股東巴菲特持有比亞迪約兩成股權

翻查比亞迪去年年報披露，股神巴菲特旗下的投資公司巴郡（美：BRK）合共持有2.25億股比亞迪H股，佔已發行H股總數的20.49%。此外BlackRock則持有5495.73萬股H股，持股比例為5.01%。

此外，7月11日比亞迪透過市場中介者在中央結算系統的持股份額，突然激增20.49%至99.91%，而對上一個交易日7月8日，這一數字僅為79.42%。

比亞迪：巴菲特持股目前沒有變動　若沽貨定會披露

比亞迪回應指，根據香港聯交所及證監會相關規則，大股東減持需進行權益申報，查閱港交所權益披露平台，未顯示減持信息，以股東權益申報為準。公司目前經營一切正常，各項業務都在有序開展，新能源汽車銷量持續創下歷史新高。

（第二版加入比亞迪回應）

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電及波司登

相關文章：【新股IPO】比亞迪半導體再獲中證監問詢　要求披露分拆是否符獨立性要求

【電動車】乘聯會預估中國6月新能源車銷量增130%　比亞迪達13.4萬輛、Tesla中國達7.8萬輛

港股 美股 比亞迪股份（01211） 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 汽車 減持 花旗銀行 香港交易及結算所有限公司 巴菲特 H股

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