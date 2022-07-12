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【人工智能】Meta開發「Fact Check」AI　驗證維基百科資料準確性

科技 10:55 2022/07/12

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作為系統的知識索引，Meta的AI Sphere所使用的數據庫是由逾1.34億個網頁組成。（法新社）

維基百科（Wikipedia）的特色，是任何人都可對平台上的內容進行編輯，但也意味訊息來源的可靠性或會出現人為失誤，甚至惡意的杜撰行為。為防範維基百科出現「假新聞」，維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）與Meta合作，開發了一套AI可對平台內容進行「Fact Check」，以驗證資料的準確性。

維基媒體基金會表示，維基百科每月都會增加約1.7萬篇文章，當中有無數的引文（citations）是不完整或不準確，但平台上的志願編輯也不足以對所有文章進行查證。

【AI翻譯】Meta研新AI模型　能即時翻譯哪些語言？

為此Meta開發了一個名為Sphere的AI模型，可以自動掃描引文的規模，以驗證其準確性。作為系統的知識索引，Sphere所使用的數據庫是由逾1.34億個網頁組成。當它檢查文章中的引文時，就會查找數據庫中的來源對內容進行驗證。此外，當它發現一個來源不明的段落時，還可以建議使用其他引文。

採用NLU轉換模型   理解單詞和短語關係

Meta表示，維基百科的志願編輯在評估引文時，依靠的是常識和經驗。當Sphere進行同樣的工作時，它使用的是自然語言理解（NLU）轉換模型，並試圖理解一個句子中單詞和短語的各種關係。

【網絡安全】Facebook、Instagram用戶數據遭盜取　中國科企疑為幕後黑手

Meta希望，Sphere能協助維基百科進行事實核查的工作，並提高網絡訊息的可信度，將來甚至幫助解決Facebook的錯誤訊息問題。

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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