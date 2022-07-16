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【海洋公園酒店】富麗敦海洋公園酒店周一試業　無邊際泳池+無敵海景（多圖）

商業 10:00 2022/07/16

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選址鄰近海洋公園水上樂園的新度假酒店「香港富麗敦海洋公園酒店」（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）將於下周一（18日）起試業，早前除了推出香港富麗敦海洋公園酒店住宿連海洋公園水上樂園門票套票優惠吸客，更看準疫後需求轉變，加強酒店體驗活動。

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不少酒店在疫情下改攻本地客，推出Staycation方案助提升酒店入住率，香港富麗敦海洋公園酒店也不例外。為了滿足各年齡層需求，香港富麗敦海洋公園酒店總經理彭鍵怡表示，該酒店早前還特設服務團隊，設計一系列互動體驗活動，務求配合酒店設施，應對Staycation、企業team building、會議等需求。

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【市區重建商機】市建局九龍城重建項目　冀打造特色文化區

【香港零售】apm夥闔家辣設首映禮　本周末生意及人流按月上升15%

該新酒店為全球首間5星級富麗敦度假酒店，客房及套房共有425間，多達13種不同房型，包括擁有私人室外泳池的特色套房等：

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在餐飲方面設施，共有5間餐廳，涵蓋傳統粵菜、星馬泰菜、西式美食及自助餐等。初步試業期間投入服務的4間餐廳包括：星耀廳（一樓）、星耀廊（一樓）、「玉」中餐廳（二樓）、沙嗲軒（二樓）。

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該酒店將於8月1日起進行第二階段試業，並根據疫情作出調整，預計今年下旬正式開幕。

記者：張寶燕

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