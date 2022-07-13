【海洋公園】富麗敦海洋公園酒店即將試業　多元化體驗針對不同需求（多圖）

選址鄰近海洋公園水上樂園的新度假酒店「富麗敦海洋公園酒店」 （Fullerton Ocean Park Hotel）將於下周一（18日）起試業，早前除了推出富麗敦海洋公園酒店住宿連海洋公園水上樂園門票套票優惠吸客，更看準疫後需求轉變，加強酒店體驗活動。



▲ 針對家庭及兒庭友好方面，該酒店西翼3樓設有可以眺望南中國海的戶外無邊際泳池及兒童嬉水池。（湯致遠攝）

▲ （湯致遠攝）

▲ （湯致遠攝）

▲ （湯致遠攝）

▲ （湯致遠攝）

▲ 其24小時開放的健身中心，劃分了三大區域，包括一般健身器材，拳擊運動設備，普拉提器械，TRX健身帶等。（湯致遠攝）









▲ 另在西翼1樓，提供6,400平方英尺室內兒童玩樂區。





















▼ 點擊圖片放大



不少酒店在疫情下改攻本地客，推出Staycation方案助提升酒店入住率，富麗敦海洋公園酒店也不例外。為了滿足各年齡層需求，富麗敦海洋公園酒店總經理彭鍵怡表示，該酒店早前還特設服務團隊，設計一系列互動體驗活動，務求配合酒店設施，應對Staycation、企業team building、會議等需求。



▲ 位於西翼5樓的水療中心，也可眺望海景











▲ 該酒店亦設有5,600平方呎的大宴會廳和3個室內外多功能場地，分別為海閣 泓閣及悅閣，可迎合舉辦各類型活動的需要。









【市區重建商機】市建局九龍城重建項目 冀打造特色文化區

【香港零售】apm夥闔家辣設首映禮 本周末生意及人流按月上升15%

該新酒店為全球首間5星級富麗敦度假酒店，客房及套房共有425間，多達12種不同房型，包括擁有私人室外泳池的特色套房等：

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

在餐飲方面設施，共有5間餐廳，涵蓋傳統粵菜、星馬泰菜、西式美食及自助餐等。初步試業期間投入服務的4間餐廳包括：星耀廳（一樓）、星耀廊（一樓）、「玉」中餐廳（二樓）、沙嗲軒（二樓）。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該酒店將於8月1日起進行第二階段試業，並根據疫情作出調整，預計今年下旬正式開幕。

記者：張寶燕