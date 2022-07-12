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【約翰遜下台】保守黨提高入閘門檻 英國9月5日有新首相（第二版）

環球政治 10:46 2022/07/12

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英國保守黨黨魁選舉競爭激烈，已有11人表明參選，角逐約翰遜（Boris Johnson）下台後的首相之位。黨內1922委員會為加快選舉進度，宣布提升「入閘」門檻，候選人需要獲最少20名國會議員黨友支持，否則要在周二（12日）退出。同時，黨魁選舉結果將在9月5日公布，屆時英國將有新首相。

（第二版更新交通大臣夏博思宣佈退選）

【約翰遜下台】保守黨新黨魁點選出？各候選人動向 【下一頁】

1922委員會周一（11日）宣布，把參與的門檻由最少8名黨友支持，上升至20人。同時，候選人在首輪需要獲最少30票，才能晉級下輪選舉。委員會主席布拉迪（Graham Brady）表示，由於參選者人數眾多，預計選情將十分緊湊，但認為需要加快整體選舉過程。

首輪選舉會在周三（13日）舉行，周四（14日）開始淘汰階段，每次淘汰得票最少候選人，直至出現兩名候選人。保守黨將9月5日會公布最終結果，決定下任英國首相誰屬。

【約翰遜下台】華禮仕不競選保守黨魁 卓慧思加入選戰 【下一頁】

現時只有前財相辛偉誠（Rishi Sunak）﹑貿易政策國務大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）及下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）確定符合資格，其餘9名候選人需要在首輪投票開始前，取得足夠支持才能繼續參選。至於外交部政務次官Rehman Chishti則是未有黨友公開支持。

有8名黨友支持的交通大臣夏博思（Grant Shapps）周一宣佈退出黨魁選舉，他與副首相藍韜文（Dominic Raab）公開表示會支持辛偉誠。

根據周一的保守黨內部最新民調，莫佩琳支持度最高，前女性平等部國務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）意外地緊隨其後，她獲14名保守黨議員公開支持。辛偉誠排在第3，但支持度明顯有差距。

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責任編輯：吳漢培

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