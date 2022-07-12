  • 33°C
香港時間 : 2022712日 (二) 11:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】債王格羅斯：美國將步入衰退、尋找牛市需有耐性　一年期國庫券是最佳投資選擇　

宏觀解讀 10:30 2022/07/12

分享：

分享：

【美國加息】債王格羅斯：美國將步入衰退、尋找牛市需有耐性　一年期國庫券是最佳投資選擇　

年初已警告美國經濟存在衰退風險的「債王」格羅斯（Bill Gross）認為，隨聯儲局不斷加息，美國很大機會步入衰退，一年期國庫券是最佳投資選擇。格羅斯指，他正在尋找牛市，但需要有耐性，現時12個月國債孳息約2.7厘，較很多互惠基金及其他另類投資更吸引。

中銀香港料7月及9月聯儲局均加息0.75厘【下一頁】

他表示，美國聯儲局主席鮑威爾將盡快將息口由目前的1.75厘，加息至3.5厘，與債券市場目前反映美息見頂的水平一致，預期情況會於明年首季出現，而利用保力加通道預測，相信聯儲局的加息行動會製造一個溫和衰退，但同時會令通脹逐步回落。

「十年期債息去年底為1.5厘，現時升至3厘，這意味著甚麼？這反映風險下降，但回報亦偏低。」

美國7月加息1厘機會突增至8%【下一頁】

格羅斯指，股市必定要面對未來令人失望的盈利，目前估值並不便宜，因此不建議買股，而大宗商品亦已失去上升動力。

聯儲局不應在美國經濟槓桿仍未回落時，太快地將利率上調至太高位，無論鮑威爾如何重申通脹是其首要考慮，但「冷火雞（意即立即戒掉某事）」時代已過時，現在不是奉行沃爾克式政策的時候。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電及波司登

相關文章：【美國加息】任志剛：港息勢追落後　甚至可能追過龍　「毋須恐慌，因這是系統設計」

相關文章：【儲局官員】沃勒布拉德齊撐7月加息0.75厘　稱為對抗高通脹要迅速行動

開啟hket App，閱讀全文
經濟 經濟衰退 宏觀分析 貨幣政策 格羅斯 債券 互惠基金 美國聯儲局 加息 美國

上一篇文章

【電動車】Rivian據報將裁員5%　主要涉非製造業崗位

下一篇文章

港股跌幅略收窄恒指現跌約140點試收復二萬一　阿里（09988）股價挫半成、龍源電力（00916）股價逆市升逾2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【美股收市】美滙指數升穿108 納指跌2.3%（不斷更新）
【美股收市】美滙指數升穿108 納指跌2.3%（不斷更新）
【TWTR】Twitter聘重量級律師控馬斯克違約、早市跌7%　馬斯克連環圖回應譏諷（第二版）
【TWTR】Twitter聘重量級律師控馬斯克違約、早市跌7%　馬斯克連環圖回應譏諷（第二版）
【美國加息】任志剛：港息勢追落後　甚至可能追過龍　「毋須恐慌，因這是系統設計」
【美國加息】任志剛：港息勢追落後　甚至可能追過龍　「毋須恐慌，因這是系統設計」
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港股低5.7%　夜期跌131點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港股低5.7%　夜期跌131點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款