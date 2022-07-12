▲ 【美國加息】債王格羅斯：美國將步入衰退、尋找牛市需有耐性 一年期國庫券是最佳投資選擇

年初已警告美國經濟存在衰退風險的「債王」格羅斯（Bill Gross）認為，隨聯儲局不斷加息，美國很大機會步入衰退，一年期國庫券是最佳投資選擇。格羅斯指，他正在尋找牛市，但需要有耐性，現時12個月國債孳息約2.7厘，較很多互惠基金及其他另類投資更吸引。

他表示，美國聯儲局主席鮑威爾將盡快將息口由目前的1.75厘，加息至3.5厘，與債券市場目前反映美息見頂的水平一致，預期情況會於明年首季出現，而利用保力加通道預測，相信聯儲局的加息行動會製造一個溫和衰退，但同時會令通脹逐步回落。

「十年期債息去年底為1.5厘，現時升至3厘，這意味著甚麼？這反映風險下降，但回報亦偏低。」

格羅斯指，股市必定要面對未來令人失望的盈利，目前估值並不便宜，因此不建議買股，而大宗商品亦已失去上升動力。

聯儲局不應在美國經濟槓桿仍未回落時，太快地將利率上調至太高位，無論鮑威爾如何重申通脹是其首要考慮，但「冷火雞（意即立即戒掉某事）」時代已過時，現在不是奉行沃爾克式政策的時候。

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