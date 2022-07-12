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【基建股】基建股逆市向上、中鐵中交建齊升2%　發改委料大量公路有需要建設改造

股市 10:12 2022/07/12

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【基建股】基建股逆市向上、中鐵中交建齊升2%　發改委料大量公路有需要建設改造

中國發改委印發《國家公路網規劃》的通知，提到堅持擴大內需戰略基點，兼顧效率與公平，適度超前發展， 充分發揮國家公路基礎性、先導性作用。

基建股逆市向上，中鐵 （00390） 抽升2.4%，報5.17元。中交建 （01800） 升2.3%，中鐵建 （01186） 升1.2%，報5.04元，創近一個月高。

通知提到，到2035年，基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現代化高質量國家公路網，形成多中心網絡化路網格局，實現國際省際互聯互通、城市群間多路連通、城市群城際便捷暢通、地級城市高速暢達、縣級節點全面覆蓋、沿邊沿海公路連續貫通。另外，又提升公路服務區服務品質，設置人性化服務設施和充換電、加氫等設施，因地制宜豐富文化、旅遊、休閒等服務功能。

規劃方案提到，國家公路網規劃總規模約46.1萬公里，由國家高速公路網和普通國道網組成，其中國家高速公路約16.2萬公里（含遠景展望線約0.8萬公里），普通國道約29.9萬公里。截至2021年底，國家高速公路已建成12.4萬公里、在建約1萬公里、待建約2.8萬公里，分別佔77%、6%和 17%。此外，隨著交通量的增長，預計國家高速公路未來約有3萬公里繁忙路段需要擴容改造，又預計普通國道未來約有11萬公里需要建設和改造。

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編輯：姚卓然

中國交通建設（01800） 中國鐵建（01186） 中國中鐵（00390） 港股 基建股 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中國發改委 基建

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