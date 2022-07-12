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【TWTR】Twitter：馬斯克終止收購行動無效及錯誤

股市 08:53 2022/07/12

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【TWTR】Twitter：馬斯克終止收購行動無效及錯誤

社交平台Twitter（推特，美︰TWTR）指摘，Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）終止以440億美元收購Twitter的行動是無效及錯誤（invalid and wrongful）。

馬斯克撤回440億美元Twitter收購案　寧付10億美元分手費還是另有目的？可見【下一頁

Twitter律師事務所Wachtell， Lipton， Rosen & Katz的代表律師William Savitt周一發表文章，反駁馬斯克代表律師上周五宣布取消收購Twitter的論點，重申Twitter沒有違反任何收購協議條文。

他強調Twitter沒有違反協議規定的任何義務，因此，該協議仍然有效，將會盡力促成買賣雙方達成協議。Twitter 將繼續提供馬斯克根據協議合理要求的信息，並努力採取一切必要措施完成交易。

馬斯克沒有回應傳媒查詢。

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Twitter（美：TWTR） 美股 收購 Twitter Tesla 馬斯克 社交平台

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