【港股市況】阿里巴巴ADR較港低逾5%　恒指黑期跌84點、道指期貨升48點（不斷更新）

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港股恒指21000點關爭持 留意阿里巴巴（09988）、藥明康德（02359）及日圓走勢
港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開214點，恒指料開報20910點，跌穿21000點關口。滙豐 （00005） ADR折合報49.28元，較港收市價高0.28元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報337.08元，較港收市價低5.32元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.51元，較港收市價低6.49元或5.7%。
【08：54】福晟國際 （00627） 開市前公布短暫停牌。
【08：14】【中美貿易戰】美國商務部：拜登快將宣布是否取消部分對華關稅
【08：11】恒指黑期跌約84點，報20972點；道指期貨升48點，報31188點。
【08：11】2新股中康控股 （02361） 及讀書郎 （02385） 今日掛牌，於昨日暗盤均跌穿招股價。
【新股IPO】中康控股2361暗盤跌逾一成 讀書郎2385暗盤跌逾3%
【08：08】今日共有4隻新股公布招股結果，包括今年以來香港集資金額最大的新股天齊鋰業 （09696） 、中概股名創優品（MINISO） （09896） 、財富管理服務供應商諾亞控股 （06686） ，以及浙江省湖州市最大的管道天然氣分銷商湖州燃氣 （06661） 。
【新股IPO】天齊鋰業9696超額認購8.3倍 一手中籤率100%人人有份（附分配結果連結）
【新股IPO】名創優品9896超額認購0.4倍 一手中籤率近87%（附分配結果連結）
【新股IPO】諾亞控股6686超購約2倍 一手中籤率為100%、人人有份（附分配結果連結）
【新股IPO】湖州燃氣6661超額認購7倍 一手中籤率15%（附分配結果連結）
【07：45】港股ADR收報20910點，跌214點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報49.28元，較港收市價高0.28元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報337.08元，較港收市價低5.32元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.51元，較港收市價低6.49元或5.7%。
【07：30】美國10年期債息跌穿3厘，美滙指數升1.1%，收報108.17；道指跌164點或0.5%，收報31173點；標指跌1.2%，收報3854點；納指跌2.3%，收報11372點。
責任編輯︰梁浩碩