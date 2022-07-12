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【港股市況】恒生指數低開219點後跌幅收窄　阿里巴巴跌4%、比亞迪跌半成　滙豐友邦逆市向好（不斷更新）

股市 09:52 2022/07/12

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港股市況不斷更新

港股低開逾200點，跌穿21000點關口。恒生指數開報20905點，跌219點。恒生科技指數跌1.7%，報4546點。阿里巴巴 （09988） 跌5%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌約1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：52】車股最新個別發展，比亞迪 （01211） 挫逾6%，低見276.2元；吉利 （00175） 升逾3%，高見17.4元。

【09：49】海底撈 （06862） 公布正考慮將海外業務「Super Hi 」以實物分派方式分拆，海底撈股價今早跌逾1%，低見15.76元。

【新股IPO】海底撈擬分拆海外業務「Super Hi」來港上市　實物分派＋介紹方式上市

【09：47】【恒大汽車】恒大力攻汽車銷售　許家印鼓勵員工積極參與「恒馳5」銷售

【09：45】凱升 （00102） 股價升逾26%，高見0.133元，成交458萬元，暫為表現最好股份。

【09：39】金融股逆市靠穩，滙豐 （00005） 升0.6%；渣打 （02888） 升0.8%；友邦 （01299） 升0.7%。

【09：35】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌0.6%；小米 （01810） 跌0.9%。

【09：34】大市開市後跌幅收窄至100點內，報21028點，跌95點，收復二萬一；科指跌0.9%，報4582點。

【09：33】體育用品股逆市造好，其中安踏 （02020） 升幅擴大至逾4%，高見96.45元；李寧 （02331） 、特步 （01368） 分別升逾1%。

【09：32】安踏 （02020） 開市後轉升近3%，高見94.95元。

【09：31】比亞迪 （01211） 股價跌逾6%；吉利 （00175） 跌0.5%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 跌逾1%。

【09：29】【電動車】蔚來低開4%　無視3名獨董成立獨立委員會　調查沽空機構「灰熊」指控

【09：29】安踏 （02020） 低開0.7%。安踏公布按零售價值計算，第二季安踏品牌產品的零售金額按年錄得中單位數的負增長。

【體育用品股】安踏次季主品牌零售金額按年跌中單位數　FILA跌高單位數

【09：25】藥明康德  （02359）  發盈喜，預計上半年實現歸屬於公司股東的淨利潤約46.36億元人民幣，按年增73.3%，股價今早逆市高開0.9%，開報112.1元。

【生科股】藥明康德盈喜　料半年純利46億元人民幣按年增73%　今高開近1%

【09：23】中康控股 （02361） 首掛開報4.74元，較招股價5.36元低11.6%；讀書郎 （02385） 首掛開報5.4元，較招股價7.6元低近29%。

【新股IPO】兩新股首掛出師不利　讀書郎2385低開近三成、一手帳面蝕880元

【09：21】恒生指數開報20905點，跌219點，跌穿21000點關口。恒生科技指數跌1.7%，報4546點。阿里巴巴 （09988） 跌5%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌約1%。

【09：13】期指開報20900點，跌255點或1.2%。

【08：54】福晟國際 （00627） 開市前公布短暫停牌。

【08：14】【中美貿易戰】美國商務部：拜登快將宣布是否取消部分對華關稅

【08：11】恒指黑期跌約84點，報20972點；道指期貨升48點，報31188點。

【08：11】2新股中康控股 （02361） 及讀書郎  （02385） 今日掛牌，於昨日暗盤均跌穿招股價。

【新股IPO】中康控股2361暗盤跌逾一成　讀書郎2385暗盤跌逾3%

【08：08】今日共有4隻新股公布招股結果，包括今年以來香港集資金額最大的新股天齊鋰業 （09696） 、中概股名創優品（MINISO） （09896） 、財富管理服務供應商諾亞控股 （06686） ，以及浙江省湖州市最大的管道天然氣分銷商湖州燃氣  （06661）

【新股IPO】天齊鋰業9696超額認購8.3倍　一手中籤率100%人人有份（附分配結果連結）

【新股IPO】名創優品9896超額認購0.4倍　一手中籤率近87%（附分配結果連結）

【新股IPO】諾亞控股6686超購約2倍　一手中籤率為100%、人人有份（附分配結果連結）

【新股IPO】湖州燃氣6661超額認購7倍　一手中籤率15%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報20910點，跌214點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報49.28元，較港收市價高0.28元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報337.08元，較港收市價低5.32元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.51元，較港收市價低6.49元或5.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國10年期債息跌穿3厘，美滙指數升1.1%，收報108.17；道指跌164點或0.5%，收報31173點；標指跌1.2%，收報3854點；納指跌2.3%，收報11372點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電、波司登

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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