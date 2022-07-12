【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期升2點（不斷更新）

夜期回穩，升2點，不過中概股仍偏軟，納指金龍中國指數跌1.2%，阿里巴巴美股較港收市價再低2%，跌至105港元水平。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 49.05 0.0% 美團ADR 177.17 -0.5% 騰訊ADR 336.84 -0.3% 阿里巴巴美股 105.72 -1.9%

【互聯網監管】新聞出版署7月批出67款遊戲版號 數目高於上兩輪 騰訊網易仍未有份

北水轉吸12億 國指ETF吸近6億

北水轉吸12.1億元，為「ETF通」啟動後首批合資格ETF的恒生中國企業 （02828） 獲最多淨流入，吸資5.8億元，騰訊 （00700） 及兗礦能源 （01171） 各吸資逾2億元。淨流出方面，碧桂園服務 （06098） 遭北水淨沽2.5億元。

▼ 點擊圖片放大 +2

恒生指數跌279點 比亞迪近百億成交挫近12% 阿里巴巴跌逾5%

港股跌逾200點，跌穿21000點關口。恒生指數開報20905點，跌219點，早段曾跌幅收窄至100點內，其後跌幅再次擴大至逾300點。恒生指數收報20844點，跌279點，成交1154.9億元。恒生科技指數跌2.1%，報4524點。比亞迪 （01211） 跌近12%，收報270.2元，成交98.8億元，為成交額最大股份；阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 升0.1%；中移動 （00941） 升0.7%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 安踏 94.90 +2.8 +4 27 中移動 49.55 +0.7 +3 7 吉利 17.00 +1.2 +2 29 美團 178.00 -2.0 -28 -37 比亞迪 270.20 -11.9 -55 211 阿里巴巴 107.80 -5.4 -91 30

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

即市走勢︰

【22：10】夜期升2點

【18：34】恒指夜期升15點，報20851點。

【16：21】【新股IPO】四新股暗盤齊跌 天齊鋰業9696一手暫蝕1100元

【16：10】恒生指數收報20844點，跌279點，跌穿二萬一，成交1154.9億元。恒生科技指數跌2.1%，報4524點。比亞迪 （01211） 跌近12%，收報270.2元，成交98.8億元，為成交額最大股份；阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 升0.1%；中移動 （00941） 升0.7%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電及波司登

【16：00】恒生指數U盤前跌278點，報20846點。

【15：45】恒生指數收市前跌約270點，報20853點；科指跌2.1%，報4526點。

【15：26】騰盛博藥 （02137） 跌19%，低見11.26元，蒸發大半昨日升幅。

【15：26】【新股IPO】天齊鋰業9696追揸沽策略 什麼價位值搏？

【15：25】擬分拆海外業務的上市的海底撈 （06862） 轉升逾1%，高見16.42元。

【15：22】比亞迪 （01211） 尾市跌幅再擴大至12%，報269.6元。

【15：12】凱升 （00102） 尾市升幅進一步擴大，最新升近65%，高見0.168元；太陽城集團 （01383） 升逾33%，見0.147元。

【14：51】大市維持逾200點跌幅，最新報20897點點，跌227點。

【14：41】亞視 （00707） 逆市升72%，高見0.032元，成交825萬元。

【14：37】【港交所388】歐冠昇：中國將帶領亞洲推動商品市場邁進下一階段 LME及QME聯繫中國與國際

【14：33】騰盛博藥 （02137） 回吐幅度擴大至逾16%，低見11.68元，成交5.8億元。

【14：29】比亞迪 （01211） 跌幅進一步收窄至逾8%，報281.2元，相當於低位反彈6%。

【14：10】比亞迪 （01211） 最新跌近一成，報276.6元；阿里巴巴 （09988） 跌逾5%。

【14：03】中移動 （00941） 升幅擴大至1%，高見49.8元；滙豐 （00005） 升0.3%，報49.15元。

【13：35】大市午後跌幅一度收窄至200點內，最新跌229點，報20894點。

【13：17】泡泡瑪特 （09992） 平開後走勢向下，午後挫一成，低見29.3元。

【13：15】大市跌幅再擴大至300點，報20820點，跌303點。

【13：05】阿里巴巴 （09988） 午後初段續跌逾5%；遭高盛剔出「確信買入」名單的騰訊 （00700） 、京東 （09618） 跌逾1%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾2%。

【13：02】騰盛博藥 （02137） 股價回吐一成，低見12.32元。

【13：01】港股午後初段跌約289點，報20834點；科指跌2.4%，報4512點。

【12：59】【大行報告】高盛將京東及騰訊剔出「確信買入」名單 下半年中資科網偏好本土服務及電商

【12：58】恒指黑期跌約223點，報20833點。

【12：00】恒生指數半日跌255點，報20869點，成交675.8億元。比亞迪 （01211） 跌近11%；阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市靠穩，分別升0.6%及0.2%。

【11：53】【內房危機】碧桂園美元債創歷來最大跌幅、曾短暫停牌 其他內房債亦告下挫

【11：51】比亞迪 （01211） 跌幅略收窄至近一成，報277元，曾低見265元。

【11：40】比亞迪 （01211） 尋底，最新跌逾13%，低見265.2元，阿里巴巴 （09988） 跌6%，低見107.1元。恒指中午收市前跌約339點，報20785點。

【11：31】本港地產股普遍逆市靠穩，恒地 （00012） 升0.2%；新地 （00016） 升0.1%；新世界 （00017） 跌0.6%；長實 （01113） 升0.6%；信置 （00083） 暫無升跌。

【11：18】恒指最新318點，報20805點。

【11：17】比亞迪 （01211） 跌幅進一步擴大至逾12%，低見268.8元，成交43億元。比亞迪電子 （00285） 最新亦跌近6%，低見20.55元。

【11：12】昨日逆市向好的中資電訊股，今早普遍續升，中移動 （00941） 升0.3%；中電信 （00728） 升0.7%；聯通 （00762） 則跌0.3%。

【11：07】大市跌近300點，報20834點跌289點，科指跌2.3%，報4515點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌近3%。

【11：02】商湯 （00020） 股價跌半成，低見2.4元，下試前低位2.38元。

【11：00】【比亞迪1211】比亞迪逾兩成股份突轉倉至花旗 疑似股神巴菲特部署減持？ 比亞迪現挫一成

【10：55】恒指最新跌近260點，報20865點，比亞迪 （01211） 挫一成，低見273.4元，為表現最差藍籌。

【10：39】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至逾9%，低見276.2元，成交32億元。

【10：38】大市最新跌幅再擴大至約200點，報20918點，跌205點。

【10：24】創維 （00751） 股價回吐9%，低見4元。

【10：15】凱升 （00102） 最新最新升50%，高見0.157元；太陽城集團 （01383） 升逾23%，高見0.139元。

【10：14】【互聯網監管】百奧家庭「奧比島」手遊周二於內地推出 今股價曾升一成半

【10：13】【基建股】基建股逆市向上、中鐵中交建齊升2% 發改委料大量公路有需要建設改造

【10：09】大市於21000點關口爭持，最新報21008點，跌115點；科指跌近1%，報4578點。

【10：05】半新股快狗打車 （02246） 跌近4%，破底低見10.7元再創上市後新低。

【10：01】比亞迪 （01211） 最新跌8%，成交23億元。

【09：52】車股最新個別發展，比亞迪 （01211） 挫逾6%，低見276.2元；吉利 （00175） 升逾3%，高見17.4元。

【09：49】海底撈 （06862） 公布正考慮將海外業務「Super Hi 」以實物分派方式分拆，海底撈股價今早跌逾1%，低見15.76元。

【新股IPO】海底撈擬分拆海外業務「Super Hi」來港上市 實物分派＋介紹方式上市

【09：47】【恒大汽車】恒大力攻汽車銷售 許家印鼓勵員工積極參與「恒馳5」銷售

【09：45】凱升 （00102） 股價升逾26%，高見0.133元，成交458萬元，暫為表現最好股份。

【09：39】金融股逆市靠穩，滙豐 （00005） 升0.6%；渣打 （02888） 升0.8%；友邦 （01299） 升0.7%。

【09：35】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌0.6%；小米 （01810） 跌0.9%。

【09：34】大市開市後跌幅收窄至100點內，報21028點，跌95點，收復二萬一；科指跌0.9%，報4582點。

【09：33】體育用品股逆市造好，其中安踏 （02020） 升幅擴大至逾4%，高見96.45元；李寧 （02331） 、特步 （01368） 分別升逾1%。

【09：32】安踏 （02020） 開市後轉升近3%，高見94.95元。

【09：31】比亞迪 （01211） 股價跌逾6%；吉利 （00175） 跌0.5%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 跌逾1%。

【09：29】【電動車】蔚來低開4% 無視3名獨董成立獨立委員會 調查沽空機構「灰熊」指控

【09：29】安踏 （02020） 低開0.7%。安踏公布按零售價值計算，第二季安踏品牌產品的零售金額按年錄得中單位數的負增長。

【體育用品股】安踏次季主品牌零售金額按年跌中單位數 FILA跌高單位數

【09：25】藥明康德 （02359） 發盈喜，預計上半年實現歸屬於公司股東的淨利潤約46.36億元人民幣，按年增73.3%，股價今早逆市高開0.9%，開報112.1元。

【生科股】藥明康德盈喜 料半年純利46億元人民幣按年增73% 今高開近1%

【09：23】中康控股 （02361） 首掛開報4.74元，較招股價5.36元低11.6%；讀書郎 （02385） 首掛開報5.4元，較招股價7.6元低近29%。

【新股IPO】兩新股首掛出師不利 讀書郎2385低開近三成、一手帳面蝕880元

【09：21】恒生指數開報20905點，跌219點，跌穿21000點關口。恒生科技指數跌1.7%，報4546點。阿里巴巴 （09988） 跌5%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌約1%。

【09：13】期指開報20900點，跌255點或1.2%。

【08：54】福晟國際 （00627） 開市前公布短暫停牌。

【08：14】【中美貿易戰】美國商務部：拜登快將宣布是否取消部分對華關稅

【08：11】恒指黑期跌約84點，報20972點；道指期貨升48點，報31188點。

【08：11】2新股中康控股 （02361） 及讀書郎 （02385） 今日掛牌，於昨日暗盤均跌穿招股價。

【新股IPO】中康控股2361暗盤跌逾一成 讀書郎2385暗盤跌逾3%

【08：08】今日共有4隻新股公布招股結果，包括今年以來香港集資金額最大的新股天齊鋰業 （09696） 、中概股名創優品（MINISO） （09896） 、財富管理服務供應商諾亞控股 （06686） ，以及浙江省湖州市最大的管道天然氣分銷商湖州燃氣 （06661） 。

【新股IPO】天齊鋰業9696超額認購8.3倍 一手中籤率100%人人有份（附分配結果連結）

【新股IPO】名創優品9896超額認購0.4倍 一手中籤率近87%（附分配結果連結）

【新股IPO】諾亞控股6686超購約2倍 一手中籤率為100%、人人有份（附分配結果連結）

【新股IPO】湖州燃氣6661超額認購7倍 一手中籤率15%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報20910點，跌214點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報49.28元，較港收市價高0.28元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報337.08元，較港收市價低5.32元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.51元，較港收市價低6.49元或5.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美國10年期債息跌穿3厘，美滙指數升1.1%，收報108.17；道指跌164點或0.5%，收報31173點；標指跌1.2%，收報3854點；納指跌2.3%，收報11372點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電、波司登

責任編輯︰梁浩碩