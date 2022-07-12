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【ET開市直擊】恒指能否守兩萬一 憧憬內地出手救內房？（附time code）

股市 11:13 2022/07/12

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內地疫情惡化，大型科企被罰，多重不利因素震盪港股，中概股隔晚急跌收低，恒指夜期再跌逾百點，向下再逼近兩萬一，恒指能否企穩兩萬一？5隻內房股遭剔出深港通下的港股通名單，內房股急插，市場憧憬內房7月尾見底回升，亦有分析憂8月出業績走勢更弱，內房股低殘，可否憧憬內地出手救內房？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

Time code

00：00 - 港股今日焦點速覽　

00：45 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：00 - 亞太股市早段市況速報

03：05 - 匯市波動 美元轉強會伴隨市場衰退

04：08 - 市場估周三美國CPI 8.8%    如數據遜預期對美股影響不大

04：36 - 加息增美企融資成本     睇CPI及月底加息才評估港股走勢    

05：21 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07：03 - 恒指兩萬一有支持？留意50天線是否能守住

08：04 - 上日跌市大成交參考性不大    留意大市成交額

08：34 - 如有資金流入後市樂觀

08：44 - 如成交持續低迷於1000-1200億水平    會維持上落市

09：04 - 新股中康 （02361） 、讀書郎 （02385） 分析：留意兩隻均有基石投資者

11：50 - 料中康 （02361） 股價受壓更多    建議用中長線部署

12：07 - 中長線更睇好中康 （02361）

14：40 - 新股天齊鋰業 （09696） 買H股更抵

16：10 - 天齊鋰業 （09696） 定價相比贛鋒鋰業 （01772） 偏高

19：49 - 內房股急挫     壞消息更埋身、好消息待觀察

20：50 - 料內房股走勢偏弱    港股企穩21500點才有望利好

21：27 - 港股開市前市況速報

21：54 - ET個股推介：中移動 （00941）

26：46 - 港股低開逾200點     失50天線

27：01 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 下試多少？會否穿100元水平？無貨可低撈短炒？

27：56 - 觀眾問股：商湯 （00020） 跌夠未？2元可以買入？

30：03 - 觀眾問股：想買入工行 （01398） 、建行 （00939） 收息？有甚麼建議？

30：27 - 工行 （01398） 、建行 （00939） 走勢貼近大市 建行息率逾8厘更好

31：17 - 觀眾問股：康方生物 （09926） 25.5有貨 上望止蝕位點定？

31：56 - 如康方生物 （09926） 連續兩日收低於23元收市宜先走 上望不宜太大期望

32：44 - 港股、內地股市開市前市況速報

33：20 - 觀眾問股：華電 （00902） 4.58元有貨？前景點睇？反彈目標睇幾多？

33：54 - 華電 （00902） 現為鬆綁機會，如未能企穩4.4元可考慮先走

35：00 - 觀眾問股：李寧 （02331） 73.1元有貨，求反彈目標

36：08 - 觀眾問股：中聯通 （00762） 入手價？收息用途可否吸納？

37：14 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 急跌，現價可入手？

38：20 - 觀眾問股：阿里健康 （00241） 5.75有貨，求部署策略

40：00 - 觀眾問股：美團 （03690） 230元重貨，現時可博入溝貨？

41：06 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 點睇？跌到幾多可以入手？

43：00 - 港股開市初段市況速報

43：12  - 比亞迪 （01211） 現水平跌穿300元可撈貨？

44：32 - 觀眾問股：藥明康德 （02359） 前景點睇？無貨賣入短炒策略

46：00 - 新股開市早段速報：中康 （02361） 、讀書郎 （02385）

46：00 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現水平是否值得吸納？

47：12 - 港股、內地股市早段市況速報

47：29 - 科網股板塊市況速報

48：04 - 內房股板塊市況速報

48：34 - 賭業股板塊市況速報

48：34 - 汽車股板塊市況速報

48：55 - 綠電股板塊市況速報

49：10 - 消息股：藥明康德 （02359） 、海底撈 （06862） 、京東方精電 （00710）


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天齊鋰業（09696） 讀書郎（02385） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 撈貨 上落市 遜於預期 碧桂園 海底撈（06862） 碧桂園服務（06098）

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