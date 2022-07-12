▲ 【新股IPO】湖州燃氣6661超額認購7倍 一手中籤率15%（附分配結果連結）

湖州燃氣 （06661） 公布招股結果。浙江省湖州市最大的管道天然氣分銷商湖州燃氣發售價為每股6.08元，集資淨額2.6億元，一手中籤率15.01%，抽12手（6,000股）可穩獲一手。湖州燃氣將於7月13日掛牌。【分配結果連結】

湖州燃氣於香港公開發售部分錄得10630人認購，超額認購7.08倍，國際發售部分超額認購0.18倍。

所得款項淨額20%用於升級集團在吳興區的管網及營運設施以提高管道天然氣銷量，30%用於透過戰略收購而將業務擴張到其他地區，30%用於拓展至分布式光伏發電業務，10%用於推廣利用由其的天然氣經天然氣鍋爐產生的蒸汽而帶來的熱能；餘下10%用作營運資金及一般公司用途。

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【新股IPO】湖州燃氣6661今日起招股 入場費約為3071元

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責任編輯︰梁浩碩