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【樓市熱話】從美孚呎價對樓市的啟發 供樓 VS 租樓30年有何分別 租樓才是贏家?

理財智慧 17:35 2022/07/12

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一直以來，社會對買樓還是租樓存在很大的分歧，有人認為就是買「磚頭」才是王道，租樓就是「2幫人供樓，不化算」；也有人認為要花上大部份的工資去供樓而失去生活質素，並不值得。

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

【投資熱話】15年前100萬炒股最後「得個桔」 戶口金額冇變過 股民後悔為何當初不買樓，詳見【下一頁

日前有一網民於討論區發表帖文，從藍籌屋苑美孚新邨的情況去作出解讀，他指出，不要認為買了物業、30年後供滿單位就可以很開心。

「試想想，30年後物業樓齡都40年以上歷史，樓價就會慢慢貶值，到時要放售的話都要大平賣，甚至可能要輸錢，或者換新樓的話，又要支付一大筆金錢。相反，我租樓的話，住幾年喜歡的話可以轉換環境，單位舊了的話就可以轉租較新的單位，30年都可以住新樓。」

    點擊圖片放大
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該樓主又以買樓及租樓作分析，他表示，買樓如果要供30年，計入加息因素及管理費，利息支出也要數百萬。租樓30年的話，租金支出可能也要數百萬，但不買樓的話，用原用作支付首期的資金去投資，30年後就有可能賺多數百萬元，抵消租金開支。

【房屋計劃】過渡性房屋「業成6號」今起接受申請 預料今年11月入伙，詳見【下一頁

樓市言論一出，網民反應不一，有網民認為：

「不買樓的話，可能『輸埋D錢』。」

也有人認為樓市指供樓30年後，物業會變舊樓，但應該用該物業30年前的樓價跟供滿樓的樓價去比較才算公平，期間樓價可能已有明顯升幅。


有不少人支持樓主，有網民表贊同，認為浪翠園是一個好例子。也有網民指：

「樓只是磚頭，一堆泥土物質...有1,000萬的話，為何不到泰國做皇帝?」

此外，亦有人認為樓主的理論於10年前提出的話，可能會被人取笑他，但在今天及以後的香港來說是正確的，換言之，樓價未來升值空間或有限。

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

 

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記者：陳詠妍

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加息 物業 財務自由 樓價 管理費 美孚新邨

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