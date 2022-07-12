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【比亞迪1211】股神傳沽貨 比亞迪全日挫11% 公司回應指未見大股東減持

股樓投資 16:38 2022/07/12

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比亞迪(01211)比亞迪H股周一（11日）持倉突然發生大變動，據港交所CCASS數據顯示，花旗銀行的持股量突然由對上一個交易日（7月8日）激增2.25億股至近3.89億股，而股神巴菲特投資旗艦巴郡(美：BRK)所持有的比亞迪股票總數剛好為2.25億股，引發市場猜測股神著手減持比亞迪。消息拖累比亞迪Ｈ股股價波動，一度大跌13%低見265元，全日收報270.2元跌11.3%。其他電動車股亦現沽壓，理想(02015)跌0.8%報144元，小鵬(09868)跌3.9%報113.4元，蔚來(09866)跌6.1%報158.4元。

【TESLA】贛鋒鋰業最多9.6億美元 收購阿根廷碳酸鋰項目   詳情請看【下一頁

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

內媒引述比亞迪回應指，根據香港聯交所及證監會相關規則，大股東減持需進行權益申報，查閱港交所權益披露平台，未顯示減持信息，以股東權益申報為準。公司目前經營一切正常，各項業務都在有序開展，新能源汽車銷量持續創下歷史新高。

【下半年部署】滙豐維持恒指目標25410點 建議關注4大主題6隻港股  詳情請看【下一頁

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然而有業內人士分析，出現這現象還有兩大原因。第一是目前減持流程尚未走完，所以公司暫未看到相關數據；另一原因則是巴菲特借給對沖基金沽空。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識  

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撰文 : 李尚毅

比亞迪股份（01211） 港股

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