【下半年部署】高盛料下半年現4大投資主題 38隻中資股潛在受惠

高盛發表下半年中國市場投資策略報告，指出雖然全球經濟在未來兩年有衰退風險，然而內地經濟藉疫情降溫及具刺激性的措施出台，下半年經濟增長相對穩健。加上政策周期及通脹情況較其他地區理想，因此繼續建議增持本港及內地上市的中資股，看好的板塊包括科技、半導體、汽車和耐用消費品等。

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高盛同時預測下半年投資主題來自4方面，包括財政刺激措施、業務疫後復甦、科技股盈利能力及國企發展商等。該行同時列出38隻中資股，將潛在受益於上述投資主題。

高盛最新推薦投資主題股：

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