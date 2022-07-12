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【TESLA】贛鋒鋰業最多9.6億美元 收購阿根廷碳酸鋰項目

股樓投資 15:06 2022/07/12

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美國電動車Tesla(美：TSLA)供應商之一的贛鋒鋰業(01772)加強上游資源布局。集團宣布收購Lithea公司不超過100％股份，作價不超過9.6億美元，包含Lithea公司全部股權價值及公司將承擔Lithea公司相關債務的價值。至2時半，贛鋒鋰業報75.2元，跌3.2%。

【下半年部署】滙豐維持恒指目標25410點 建議關注4大主題6隻港股  詳情請看【下一頁

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

贛鋒鋰業指，所購公司主要資產PPG項目，資源量測算共約1,106萬噸的碳酸鋰當量，是位於阿根廷薩爾塔省的鋰鹽湖項目，包括Pozuelos和Pastos Grandes兩塊鋰鹽湖資產，礦區面積分別為約1.08萬及2,683公頃，分別位於薩爾塔市以西約250和230公里處。該項目位於阿根廷大Pastos Grandes鹽湖區域，該公司今年首4個月未有收入，虧損約323萬美元。PPG項目規劃一期年產3萬噸碳酸鋰的產能，並視項目資源條件，可擴建至年產5萬噸碳酸鋰的產能。

【科企監管】 反壟斷法再現 市監局處罰多家大型企業 騰訊阿里等被罰50萬  詳情請看【下一頁

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

公司表示，今次交易有利公司進一步加強上游鋰資源布局，有利提高公司資源自給率，增強核心競爭力，符合公司上下游一體化和新能源汽車產業發展戰略。

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撰文 : 李尚毅

贛鋒鋰業（01772） 港股

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