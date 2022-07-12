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【開市9點半】美滙108　日圓兌港元低見5.67　美日財長會面料談日圓弱勢

股市 06:33 2022/07/12

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美元續創20年高，美滙突破108水平，其他貨幣相對走弱，日圓低見137 ，每百日圓兌港元跌至5.69，為金融風暴後的最低水平，對上一個低位為98年8月的5.26，以及1990年的4.88。日本財務大臣今日將於美國財政部長耶倫會面，料會討論針對日圓走弱的協調方案。

重點新聞：

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5.【恒大3333】「20恒大01」展期失敗或成首筆境內債違約　恒大地產趙長龍：不動搖不逃廢債的承諾

6.【體育用品股】安踏次季主品牌零售金額按年跌中單位數　FILA跌高單位數　股價全日跌近7%

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9.【大行報告】花旗料澳門7月博彩收入跌至疫後新低　金沙中國獲母企10億美元貸款

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際‧、海信家電及波司登

 

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