【開市9點半】美滙108　日圓兌港元低見5.67　美日財長會面料談日圓弱勢

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美元續創20年高，美滙突破108水平，其他貨幣相對走弱，日圓低見137 ，每百日圓兌港元跌至5.69，為金融風暴後的最低水平，對上一個低位為98年8月的5.26，以及1990年的4.88。日本財務大臣今日將於美國財政部長耶倫會面，料會討論針對日圓走弱的協調方案。

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