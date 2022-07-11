【河南村鎮銀行】「提款難」存戶維權爆衝突　河南銀保監：客戶周五起獲分批墊付

▲ 【村鎮銀行】河南「提款難」存戶維權爆衝突 河南銀保監：客戶周五起獲分批墊付

河南村鎮銀行弊案近日愈演愈烈，3000名提款難的存戶周日（10日）集結鄭州展開維權行動，爆發警民流血衝突。河南銀保監局、河南省地方金融監管局今（11日）發公告，指根據案件查辦和資金資產追繳情況，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方封鎮銀行帳外業務客戶本金分類分批開展先行墊付工作。

據公告，由河南省農村信用社聯合代理組織做墊付，本周五（15日）開始首批墊付，對象為單家機構單人合併金額5萬元人民幣以下的客戶。5萬元以上者，陸續墊付，墊付安排另行公告。

今年4月以來，上述4家村鎮銀行的存戶發現他們無法正常提款。數百名存戶隨後到河南銀保監局辦公樓外舉橫幅抗議，指被銀行侵吞存款約300億元人民幣。內媒報道，有地方官員為阻受影響存戶信訪，將存戶的健康碼轉為「紅碼」。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際‧、海信家電及波司登

相關文章：

【中國經濟】中國擬提前於下半年發行明年地方專項債 涉1.5萬億人幣額度

【大行看法】瑞銀財管：中國經濟反彈將支撐中資股 短線聚焦經濟重啟企業、長線看好電動車供應鏈等