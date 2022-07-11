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【港交所388】野村料港交所次季盈收下調、照升目標價　維持「買入」評級

股市 23:20 2022/07/11

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【港交所388】野村上調港交所目標價至439.05元　維持「買入」評級

港交所 （00388） 8月17日公布第二季業績，野村預計，港交所第二季收入和盈利按年繼續錄得倒退，主要由於股票現貨交易量按年轉跌，覆過衍生產品交投量的強勁走勢。不過，野村更新港交所估值模型，以2023年6月預測計算目標價，看好明年港股成交量可按年回升14%至1620億元，全年盈利按年增22%，將港交所目標價由426.5元升至439.05元，相當於明年市盈率33倍，維持「買入」評級。

港交所周一股價收報366.4元，野村目標價相當於看好潛在上升空間達19.8%。

野村預計，港交所第二季收入按年倒退7%至46億元，按季跌2%；季度純利亦按年倒退7%至26億元，按季跌3%。

以業務劃分，野村料，港交所上季股票現貨交易費收入按年倒退17%至8.11億元，結算和存託費收入按年倒退10%至14.04億元，股票和金融衍生品則按年增17%至5.96億元，上市費用收入按年持平在4.87億元，而倫敦金屬交易所（LME）收入則跌15%至3.23億元。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際‧、海信家電及波司登

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