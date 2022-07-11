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【恒大3333】恒大地產趙長龍：「20恒大01」未能再展期　不動搖不逃廢債的承諾

股市 19:19 2022/07/11

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恒大地產趙長龍：「20恒大01」未能再展期　不動搖不逃廢債的承諾

中國恒大 （03333） 旗下恒大地產集團的境內債「20恒大01」展期方案被否決。恒大地產董事長趙長龍接受內媒訪問時表示，儘管「20恒大01」未能及時再次展期，但不動搖恒大地產集團不逃廢債的承諾，也不影響在各方支持下持續經營和風險化解，同時，恒大地產仍未放棄努力，還在積極尋求與該期債券持有人充分溝通，希望能夠盡快達成共識。

趙長龍同時表示，近來恆大地產經營情況持續改善，公司將抓住有利時機，加快銷售回款、全力降本增效，千方百計保障項目續建交樓，力爭現金流回正，支持公司債務還本付息。

今年以來，恒大地產境內公開市場債已成功實現8支債券的多次展期，共涉及本金477億元人民幣、利息30.9億元人民幣。

趙長龍指，上述事實說明，大部分債券持有人秉持「以時間換空間」的共識，通過展期的方式展現極大的耐心和信心，支持、幫助恒大地產應對、化解風險。他就此表示感謝。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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港股 中國恒大（03333）

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