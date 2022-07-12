【英國王室】喬治王子著西裝難耐30度高溫 同爸爸呻熱

英國威廉王子與夫人凱特的長子喬治小王子經常陪父母出席公開活動，他周日（10日）在接近30度天氣下穿著整齊西裝，在室外觀賞溫布頓男單決賽。喬治甫抵達現場已向威廉埋怨天氣很熱，觀看賽事期間不斷擺出趣怪表情。

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喬治小王子（Prince George）周日與威廉王子（Prince Wiliiam）及凱特（Kate Middleton），在接近30度戶外環境下觀賞溫布頓男單決賽，由祖高域（Novak Djokovic）對基域奧斯（Nick Kyrgios）。

網上影片顯示，身穿一身深藍西裝的喬治抵達現場時，忍不住向父親埋怨天氣很熱。母親其後安慰他，保證他們在比賽期間坐在陰涼處。

喬治與父母坐在王室廂房時面露微笑，比賽初期表現得相當緊張，更肉緊到用手捂頭，當祖高域成功追平基域奧斯時，他面帶困惑看著基域奧斯。

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喬治在比賽後段似乎感到沉悶及炎熱而有些分心，時常作出趣怪表情，凱特則出手幫兒子抹汗。

祖高域最終以盤數3：1反勝基域奧斯，捧走生涯第21個大滿貫獎盃。凱特親自頒獎予祖高域，祖高域賽後與威廉夫婦在俱樂部握手，他更熱情擁抱喬治及親吻其臉頰。祖高域又大方將獎盃交給喬治手上，喬治好奇地用雙手捧盃，好快就表示「有啲重」，並轉交母親。

責任編輯：郭麗明