【房屋計劃】過渡性房屋「業成6號」今起接受申請 預料今年11月入伙

香港社會服務聯會（社聯）第三個「組合社會房屋計劃」「業成6號」現正接受申請，預期本年11月入伙。項目提供116個單位，包括 91個「一人單位」、24個「二人單位」及 1個「無障礙單位」，預計約140名基層市民受惠。

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「業成6號」單位面積由140至209平方呎不等，每個單位設有獨立洗手間及使用電磁爐的煮食空間，以及提供冷氣機、電熱水爐及抽氣扇等設備。每個住戶亦會獲中華電力有限公司提供上限2,000元的資助以購買符合能源效益之電器。

詳情如下：

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如欲了解更多詳情，可瀏覽https://socialhousing.skhlmc.org或致電2616 0766/2423 5062。

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責任編輯：鄭日棱