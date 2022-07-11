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【職場熱話】私人手機被逼安裝通訊軟件傾公事 員工不從即收人事部警告信 指未有跟從上司合理指示

理財智慧 19:34 2022/07/11

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利用即時通訊軟件討論公事，可說是當今職場普遍現象，然而鮮有公司會為員工提供相關器材，員工使用的往往都是自行花錢購買的智能手機。

有打工仔近日向臉書「奴工處」投稿，稱因為個人原因很不喜歡使用某通訊軟件，最近新上司上場要求全部同事都要用那個App，稱要開一個群組討論公事，樓主不從，表示如果真的要安裝，就要公司出一部電話給他安裝。之後樓主便收到人事部警告信，原因是未有跟從上司合理指示，樓主不禁要問：「我用自己部電話安裝什麼App也沒有自由？」

【青姐話】向上游  唔使愁

有同樣「企硬」的網友表示也有相同遭遇，最後更成功令公司出電話及電話卡給他使用。「不是認威水，而是要講一句，難道公司要我用電腦，我要帶部Notebook返工？不合理呀嘛！」另一位網友都認為，「安裝不是問題，公司請提供一部智能電話，更要附送上網功能。部機就不會拿回家，工作時間才會開來用。」

有一位網友妙想天開：「如果公司沒有電話費津貼，其實連電話都可以不用聽，前題是你的能力足以凌駕其他人，可以盡情責罵人事部。」另一位網友亦指出高層和小員工的差別：「上星期經理才大大聲跟頂頭上司說，投訴IT部門要用她的手提電話來辦公，說實在，若我用同一番說話跟經理講，到時一定被丙到爆。」

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相反，「識撈」的網友就選擇息事寧人：「我會買另一個電話應酬他囉，工作有時真是沒辦法，香港的老闆覺得你用私人電話做公司工作好像是應份似的。」另一位網友就覺得分開兩部電話可以更加公私分明：「『那個App』用來傾公事，Whatsapp就私事不用煩公事，收工後找不到你都有原因。」

有網友就回憶之前公司的中國籍老闆，強逼他安裝某兩個App，然後不知何解他的手機有真的無法安裝，後來該老闆藉故炒人時更重提這件事，並大罵該網友無法安裝是他問題，並不是老闆公司的問題。

【職場熱話】Fresh Grad慨嘆打工生活心很累 放工只想回家躺平休息 集思廣益求自我增值方法【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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