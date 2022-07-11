【烏克蘭戰爭】立陶宛擴大對俄飛地物流限制 無視俄警告

立陶宛宣布擴大對俄羅斯向外飛地加里寧格勒州的物流限制，納入木材及酒精等貨品。俄羅斯曾警告，若物流未能恢復將採取嚴厲措施，但威脅顯然未有發揮作用。

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立陶宛海關部門發言人周一（11日）宣布，由俄羅斯向加里寧格勒州過境貨物限制運送，周一起擴大，包括水泥、木材、酒精及酒精基礎的工業化學品，以配合歐盟制裁。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）強調，雖然俄羅斯近日就加里寧格勒州問題言辭愈來愈激烈，但波羅的海國家必須執行歐盟制裁措施。加里寧格勒州港口為俄羅斯為數不多的不凍港，立陶宛官員建議，俄羅斯可透過船運向當地運送貨物。

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加里寧格勒州州長阿里汗諾夫（Anton Alikhanov）同日提出反制建議，指俄方可停止與波羅的海3國的陸路運輸，迫使對方使用加里寧格勒州港口。他指港口活動深受歐盟制裁打擊，此舉將增加就業機會。

加里寧格勒州是俄羅斯外飛地（exclave，與本國分離的領地），州內物資大部分皆透過過境立陶宛的鐵路運輸，但受歐盟制裁措施影響，當地自6月18日起，部分貨物運送已出現中斷，食品等必須品可獲豁免。

俄羅斯較早前曾警告立陶宛及歐盟，若部分進出加里寧格勒州的貨物運輸未能在數日內恢復，將採取嚴厲措施。

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責任編輯：李俊儀