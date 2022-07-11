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【新股IPO】傳海底撈6862海外子公司或來港上市

股樓投資 18:32 2022/07/11

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消息指，內地連鎖火鍋餐廳海底撈（06862）或考慮讓海外子公司在香港進行IPO，惟仍未決定集資規模，並已與財務顧問商討有關事宜，最快未來數周遞交上市申請。不過對於有關上市傳聞，公司暫未有回應。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

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截至去年年底，在全球合共開設1443間直營餐廳，當中114家位於海外市場，分佈在香港、澳門、台灣、新加坡、美國、加拿大、英國等地。而海外業務在去年佔公司總收入的7%。

 

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記者：張以正

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海底撈（06862） IPO 港股

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