  • 32°C
香港時間 : 2022711日 (一) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安心出行】盧寵茂：變幻是永恒　冀盡快推安心出行實名制及「紅黃碼」

Hot Talk 18:14 2022/07/11

分享：

分享：

【安心出行】盧寵茂：變幻是永恒　冀盡快推安心出行實名制及「紅黃碼」

「安心出行」應用程式再次改制，醫務衞生局局長盧寵茂表示，安心出行將改為實名制，當有市民核酸檢測陽性，程式會轉為「紅碼」，入境檢疫人士完成定點酒店檢疫，如返回符合居家健康監測的地點，則會顯示「黃碼」。盧寵茂表示，安心出行「紅黃碼」是為了能更精準識別確診人士，會與相關部門研究，希望盡快推行。

盧寵茂：積極考慮減少入境後檢疫日數　暫未能透露細節【下一頁】

前任創科局局長曾表明，「安心出行」毋須實名制，盧寵茂回應說，變幻是永恒，疫情不停改變，政策亦會因應不同情況改變，不認為政策上有改動，便代表與上屆政府有任何衝突。

7月15日起居家隔離人士必須戴上電子手環

盧寵茂說，近日的確診個案一直徘徊在高位，由三位數升至四位數，維持約3000宗個案，而個案的上升令醫管局承受很大的壓力，但現時未有精準方法監察這些人士是否違反隔離令，因此要有電子手環及「紅碼」配合，以更精準居家隔離，故自7月15日起，居家隔離人士必須戴上電子手環。

盧寵茂說，現有疫苗通行證是確定有關人士是否有接種疫苗，但疫苗通行證不能代替「紅黃碼」的功用。他說，紅碼是識別確診人士，這些人士不應離開隔離場所，黃碼則是針對需要入境需要檢疫人士，初步構思持有黃碼人士不影響他們乘搭交通工具。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電、波司登**

相關文章：【熔斷機制】港府暫緩個別航線「熔斷機制」、批社會成本相當高　國泰航空全日升3%

相關文章：【安心出行更新】安心出行app新增進入場所自動顯示針卡功能　預設啟動連接香港健康碼系統

開啟hket App，閱讀全文
疫情 盧寵茂 醫務衞生局 疫苗通行證 安心出行 疫苗 電子手環

上一篇文章

【內房危機】雅居樂如期贖回7月到期15億元人幣債券

下一篇文章

海信家電（00921）升穿3個月高位可追？ 阻力+目標價速睇

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】任志剛：港息勢追落後　甚至可能追過龍　「毋須恐慌，因這是系統設計」
【美國加息】任志剛：港息勢追落後　甚至可能追過龍　「毋須恐慌，因這是系統設計」
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【美國加息】美國7月加息1厘機會突增至8%
【互聯網監管】騰訊阿里巴巴低開逾2%　齊被市監局處罰、涉未依法申報違法實施經營者集中
【互聯網監管】騰訊阿里巴巴低開逾2%　齊被市監局處罰、涉未依法申報違法實施經營者集中
【港股市況】恒生指數跌601點　阿里巴巴、美團齊挫5%　澳門封賭場濠賭股挫、金沙跌逾8%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌601點　阿里巴巴、美團齊挫5%　澳門封賭場濠賭股挫、金沙跌逾8%（不斷更新）
【美股焦點】晨星：美股今年第二季價格僅公允值0.83倍　2020年3月疫情出現以來最大折讓
【美股焦點】晨星：美股今年第二季價格僅公允值0.83倍　2020年3月疫情出現以來最大折讓
【澳門停市】賭股齊插水、金沙半日瀉7%　澳門周一起停市7日抗疫　逾兩年首次全面封賭場
【澳門停市】賭股齊插水、金沙半日瀉7%　澳門周一起停市7日抗疫　逾兩年首次全面封賭場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款