▲ 【安心出行】盧寵茂：變幻是永恒 冀盡快推安心出行實名制及「紅黃碼」

「安心出行」應用程式再次改制，醫務衞生局局長盧寵茂表示，安心出行將改為實名制，當有市民核酸檢測陽性，程式會轉為「紅碼」，入境檢疫人士完成定點酒店檢疫，如返回符合居家健康監測的地點，則會顯示「黃碼」。盧寵茂表示，安心出行「紅黃碼」是為了能更精準識別確診人士，會與相關部門研究，希望盡快推行。

前任創科局局長曾表明，「安心出行」毋須實名制，盧寵茂回應說，變幻是永恒，疫情不停改變，政策亦會因應不同情況改變，不認為政策上有改動，便代表與上屆政府有任何衝突。

7月15日起居家隔離人士必須戴上電子手環

盧寵茂說，近日的確診個案一直徘徊在高位，由三位數升至四位數，維持約3000宗個案，而個案的上升令醫管局承受很大的壓力，但現時未有精準方法監察這些人士是否違反隔離令，因此要有電子手環及「紅碼」配合，以更精準居家隔離，故自7月15日起，居家隔離人士必須戴上電子手環。

盧寵茂說，現有疫苗通行證是確定有關人士是否有接種疫苗，但疫苗通行證不能代替「紅黃碼」的功用。他說，紅碼是識別確診人士，這些人士不應離開隔離場所，黃碼則是針對需要入境需要檢疫人士，初步構思持有黃碼人士不影響他們乘搭交通工具。

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