【新股IPO】海底撈擬分拆海外業務來港上市　最快數周內遞表

▲ 海底撈擬分拆海外業務來港上市 最快數周內遞表

中國火鍋連鎖店海底撈 （06862） 發表通告，正在考慮將旗下Super Hi International Holding Ltd.以實物分派方式的分拆及介紹上市方式登陸港交所 （00388） 。據外電報道指，有關分拆最快會在今年進行，目前正在與潛在顧問研究有關上市事宜，最快在數周內遞交上市申請。

海底撈董事會表示，建議分拆符合公司和股東的整體利益，因為建議分拆可使Super Hi的業務和集團其餘業務，在各自的地域範圍內獲得更好的發展，並在一個獨立的上市平台上產生未來的增值收益。

據官網資料顯示，公司截至去年年底，在全球合共開設1443間直營餐廳，當中114家位於海外市場，分佈在香港、澳門、台灣、新加坡、美國、加拿大、英國等地。而海外業務在去年佔公司總收入的7%。

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