【新股IPO】海底撈擬分拆海外業務「Super Hi」來港上市　實物分派＋介紹方式上市

▲ 海底撈擬分拆海外業務來港上市 最快數周內遞表

中國火鍋連鎖店海底撈 （06862） 公布，正在考慮將海外業務「Super Hi 」以實物分派方式分拆，並以介紹上市方式在聯交所主板單獨上市。海底撈稱，目前未提交上市申請，建議分拆仍有變數。外電引述消息指，海底撈目標今年內完成分拆，目前正在與顧問研究上市事宜，最快在數周內遞交上市申請。

海底撈表明擬以「介紹方式」上市，即不會發行新股集資，維持原有股本結構。海底撈董事會公布，建議分拆符合公司和股東的整體利益，因為建議分拆可使Super Hi的業務和集團其餘業務，在各自的地域範圍內獲得更好的發展，並在一個獨立的上市平台上產生未來的增值收益。

據海底撈公告，Super Hi從事大中華區以外地區餐飲業務，即不包括內地、香港、澳門、台灣分店。以公司網站資料，海底撈於去年底全球有1443間分店，114間位於中國大陸以外，海外分店分布於新加坡、美國、加拿大、英國等地，而海外業務在去年佔公司總收入的7%。

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