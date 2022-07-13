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【新股IPO】海底撈提交申請分拆海外業務「Super Hi」香港上市　按比例向股東實物分派

新股IPO 22:22 2022/07/13

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【新股IPO】海底撈提交申請分拆海外業務「Super Hi」香港上市　實物分派＋介紹方式上市

中國火鍋連鎖店海底撈 （06862） 周一公布，正在考慮將海外業務「Super Hi 」以實物分派方式分拆在聯交所主板單獨上市。「Super Hi」於周三（13日）正式提交上市申請，中文名稱為特海國際，沿用「海底撈」品牌標誌，落實以介紹形式上市。特海國際聯席保薦人為摩根士丹利、華泰國際。

以「介紹方式」上市，意味特海國際不會發行新股集資，維持原有股本結構。海底撈將向現有股東按比例實物分派，但暫時未定分派比率。

特海國際去年虧損1.5億美元　至3月底有約97家分店

特海國際從事大中華區以外地區餐飲業務，即不包括內地、香港、澳門、台灣分店，至2022年3月底有約97家分店，分別在亞洲、北美洲、歐洲及大洋洲。

公司去年收入約3.12億美元，按年增長41%，年度虧損1.5億美元，按年擴大1.8倍。以今年首季，特海國際季度收入按年增60%至1.09億美元，虧損仍按年擴大13%至2850萬美元。

海底撈周一公布考慮分拆　料產生未來的增值收益

海底撈董事會周一公布，建議分拆符合公司和股東的整體利益，因為建議分拆可使Super Hi的業務和集團其餘業務，在各自的地域範圍內獲得更好的發展，並在一個獨立的上市平台上產生未來的增值收益。

以公司網站資料，海底撈於去年底全球有1443間分店，114間位於中國大陸以外，海外分店分布於新加坡、美國、加拿大、英國等地，而海外業務在去年佔公司總收入的7%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際‧、海信家電及波司登

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