  • 32°C
香港時間 : 2022711日 (一) 18:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】 受惠新冠療法中國商業化上市 騰盛博藥4連升 股價曾飆近4成

股樓投資 18:06 2022/07/11

分享：

分享：

新冠疫苗股騰盛博藥（02137）新冠聯合療法准商業化，帶動股份持續受捧，上周計已累升三成，今日（11日）股價一度高見15.28元，最多彈升近4成，創逾4個月高位，收報13.98元，仍大升27.1%，成交額增至13.6億元。

同場加映﹕【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

深圳市第三人民醫院院長盧洪洲教授上周五（8日）在騰盛博藥與媒體溝通會上表示，騰盛首款國產長效新冠中和抗體聯合治療藥物安巴韋單抗注射液及羅米司韋單抗注射液（聯合療法）或仍對奧密克戎變異株BA.4、BA.5有效。與此同時，上述聯合療法已獲准在中國商業化上市，首批抗體藥物已於上周四（7日）實現商業放行。

【中電 2】 中電盈警兼火災 股價兩日累跌近一成【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

騰盛博藥總裁兼大中華區總經理、騰盛華創首席執行官羅永慶於會上透露，上述聯合療法價格目前於內地定價1萬元人民幣之內，是低於美國的採購價格。他又指，價格是綜合考慮劑量、藥物經濟學價值等多方面因素，目前該藥的使用劑量是1,000毫克加1,000毫克，總共是2,000毫克，是目前國內外所獲批的中和抗體療法裡面最高的一個劑量。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 騰盛博藥—B（02137） 疫苗 異動股

上一篇文章

【商業醜聞】Uber捲入商業醜聞 被揭與各國政要暗中聯繫 以爭取合法化經營

下一篇文章

【職場熱話】Fresh Grad慨嘆打工生活心很累 放工只想回家躺平休息 集思廣益求自我增值方法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

友和上市不足一個月 CFO獲大型投行挖角離任
友和上市不足一個月 CFO獲大型投行挖角離任
【下半年部署】高盛發表亞太區VIP組合 30隻基金股入圍
【下半年部署】高盛發表亞太區VIP組合 30隻基金股入圍
【防疫措施】深圳「健康驛站」為便利港人入境 今起改用「搖號預約」抽籤打擊炒賣 每晚8時公布結果
【防疫措施】深圳「健康驛站」為便利港人入境 今起改用「搖號預約」抽籤打擊炒賣 每晚8時公布結果
【港股通】恒大世茂融創等內房 同被剔出港股通名單
【港股通】恒大世茂融創等內房 同被剔出港股通名單
【下半年部署】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股
【下半年部署】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股
【消費優惠】優惠只限一天！7-Eleven「7.11 Day」年度大折日 購物滿100元即享77折
【消費優惠】優惠只限一天！7-Eleven「7.11 Day」年度大折日 購物滿100元即享77折
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款