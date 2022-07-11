【異動股】 受惠新冠療法中國商業化上市 騰盛博藥4連升 股價曾飆近4成

新冠疫苗股騰盛博藥（02137）新冠聯合療法准商業化，帶動股份持續受捧，上周計已累升三成，今日（11日）股價一度高見15.28元，最多彈升近4成，創逾4個月高位，收報13.98元，仍大升27.1%，成交額增至13.6億元。

同場加映﹕【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

深圳市第三人民醫院院長盧洪洲教授上周五（8日）在騰盛博藥與媒體溝通會上表示，騰盛首款國產長效新冠中和抗體聯合治療藥物安巴韋單抗注射液及羅米司韋單抗注射液（聯合療法）或仍對奧密克戎變異株BA.4、BA.5有效。與此同時，上述聯合療法已獲准在中國商業化上市，首批抗體藥物已於上周四（7日）實現商業放行。

【中電 2】 中電盈警兼火災 股價兩日累跌近一成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

騰盛博藥總裁兼大中華區總經理、騰盛華創首席執行官羅永慶於會上透露，上述聯合療法價格目前於內地定價1萬元人民幣之內，是低於美國的採購價格。他又指，價格是綜合考慮劑量、藥物經濟學價值等多方面因素，目前該藥的使用劑量是1,000毫克加1,000毫克，總共是2,000毫克，是目前國內外所獲批的中和抗體療法裡面最高的一個劑量。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧