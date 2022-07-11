【大行報告】摩通下調友邦第二季新業務價值預測至7億美元　按年跌8%

摩通就友邦 （01299） 發表報告，指從本月開始，上海的保險銷售代理獲允許面對面銷售壽險保單，該行將 「重新開放」納入該行視野，包括中國今年第二季業務嚴重中斷，而從今年下半年開始有恢復潛力和業務擴展；東盟各國全面重新開放，惟金融市場波動；以及香港2022財年銷量和利潤率微調。

摩通指，上海和北京在去年為友邦中國貢獻36%的保費收入，而在過去三個月的封鎖後，該行新近考慮該兩個城市所出現的重大業務中斷。而香港今年4月起全面重新開放，預計將對銷量產生積極影響，並對代理人的生產力產生上升作用。然而，該行略微降低基於年化保費的產品利潤率，因預計常規產品會更受歡迎。

對友邦評級「增持」 目標價102元

根據實際匯率，摩通預測友邦今年第二季度的新業務價值，由原先預計的8.12億美元，下調至7億美元，意味將會按年跌8%。今年上半年新業務價料為15.53億美元，按年跌14%。該行對友邦的評級為「增持」，目標價102元。

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