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【Pokémon NFT】知名Youtuber將以NFT形式　出售「最貴Pokémon卡牌」

科技 18:03 2022/07/11

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史上最貴Pokémon卡牌「Pikachu Illustrator」擁有者、知名Youtuber Logan Paul，早前出戰拳擊賽並佩戴該Pokémon卡牌，隨即掀起網絡熱話。事隔數月，Logan Paul宣布，將以NFT形式出售這張「Pikachu Illustrator」卡牌的共同所有權。

Logan Paul以大約527.5萬美元（約4,141萬港元）購買該PSA鑑定等級10的  「Pikachu Illustrator」卡牌，並獲健力士世界紀錄（Guinness World Records）認證為史上最貴Pokémon卡牌。

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他近日在其Youtube頻道上，發布這張卡牌的購買過程，同時決定以500萬美元（約3,925萬港元）在其共同創立的NFT平台Liquid MarketPlace販售卡牌的共同所有權。

    點擊圖片放大
    +2

他在影片提到，該卡牌的49%所有權歸Logan Paul，並會將卡牌實體存入保險庫，其餘51%則出售給公眾。一旦出售後，擁有51%所有權的社群，便可決定卡牌的日後去向，例如給予博物館收藏等。

責任編輯：張寶燕

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