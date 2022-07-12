【約翰遜下台】保守黨新黨魁點選出？各候選人動向

英國首相約翰遜宣布下台後，多名保守黨人公布競逐保守黨新黨魁職位。而保守黨要選出新黨魁的投票過程分為多輪，通常需時超過一個月才能完成。

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新黨魁選舉開始前，保守黨國會議員會先與競選團隊及黨友討論參選前景。每位候選人需獲得8名保守黨議員表態支持，才取得參選資格。

以下為11名候選人

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保守黨「1922委員會」最快將於本周設定選舉規則。不過英媒早前報道，「1922委員會」有可能會將選舉提名人門檻由8人提高至25人。

頭兩輪投票僅開放保守黨議員投票，第一輪票數少於18票的候選人會被淘汰。而第二輪投票中，少於36票的候選人也會被淘汰。

如果在次輪投票中有多於兩名候選人分別取得多過36票，選票最少的議員被淘汰。保守黨議員會繼續投票，直至餘下兩名候選人。

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然後選舉將進入下一階段，容許所有保守黨人投票選出新黨魁。

保守黨希望最遲在本月21日進入國會下議院休會期前，選出得票最高的兩名候選人，並在8月底前選出新黨魁。因此當選人能在9月5日下議院復會前有一周時間任命新内閣。

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責任編輯：鄭錦玲