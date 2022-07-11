【安倍晉三身亡】統一教認槍手母為教徒 拒答捐款致破產説法

日本前首相安倍晉三上周遇刺身亡，警方拘捕41歲山上徹也，他透露是針對某個宗教團體作案。「統一教」日本會長田中富廣周一（11日）召開記者會，證實山上徹也母親是教會成員，但未直接回應山上家是否因巨額捐款而導致破產。

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統一教全名為「世界平和統一家庭聯合會」，教會網站顯示，安倍去年9月出席統一教附屬組織舉辦的活動，並讚揚該組織為南北韓和平所付出的努力。

山上徹也作案後向警方供稱，母親沉迷統一教多次奉獻巨額捐款導致破產。他對教會懷恨在心，認為安倍晉三與統一教有聯繫，所以視安倍為襲擊目標。

奈良警方周一（11日）表示，他們在教堂營運的一處設施中發現明顯的彈孔。山上徹也透露他在槍殺安倍的前一天，曾在該處練習。而統一教奈良分會距離槍擊案現場僅5分鐘步程。

統一教日本會長田中富廣周一在東京召開記者會，承認山上徹也母親是教會成員。田中指她1998年首次加入教會，2009年至2017年期間停止參加活動，直至兩至三年前再次與教會接觸。

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田中指在過去半年內，她平均每個月參加一次教會活動，最後一次參加是兩個月前。至於山上徹也及安倍晉三並非統一教成員，安倍更不是教會顧問。

田中續指已得悉山上母親在2002年破產，但不清楚她財務狀況。田中稱成員會作自由奉獻，但否認有強逼成員捐款，亦拒絕回應有關山上母親捐款問題，強調警方正進行調查，又稱如果警方要求，教會會全力配合。

田中批評山上行為野蠻，如果有證據證明山上射殺安倍動機是與教會有關，統一教會認真對待。

統一教由文鮮明於1954年在南韓創立，以集體配婚聞名。文鮮明自稱是救世主，教會60年代後期在日本發起政治運動，開始與政界人士建立聯繫。據悉，全球有約1,000萬統一教成員、日本有60萬成員。

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責任編輯：郭麗明