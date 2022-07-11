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【旅遊調查】Booking.com：逾7成港旅客擬未來12個月內旅遊　「只想出外散心」

Hot Talk 17:35 2022/07/11

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【旅遊調查】Booking.com：逾7成港旅客擬未來12個月內旅遊　「只想出外散心」

Booking Holdings（美：BKNG）旗下網上旅遊平台Booking.com發表首個「亞太區旅遊信心指數調查」。調查結果顯示，超過七成（71%）的香港旅客計劃在未來 12 個月內旅遊，當中約數量的旅客（70%）表示他們已厭倦留在家中，「只想出外散心」，其他旅遊目的包括「遊覽新認識的目的地」（43%）和「為精神健康充電」（27%），僅10%香港受訪者因為工作需要而預訂行程，是各個選項中最不常見的原因。

港人對旅遊的主要顧慮包括本地和海外檢疫要求（55%）、因新的出入境規例而滯留在目的地的可能性（43%）以及擔心感染新冠病毒（37%）。

即使國際旅遊恢復　仍繼續預訂本地Staycation

Booking.com於2022年4月至5月間訪問了11,000位來自11個亞洲和大洋洲市場的旅客，調查顯示亞太區各地的消費者的旅遊信心指數差距越漸明顯，當中信心指數最高為印度旅客，超過八成（86%）表示計劃在未來 12 個月內旅遊。在過去幾年一直受到嚴格出入境限制下，香港依然排名第七，過半數（55%）旅客認為休閒旅遊對他們來說仍然很重要，反映港人對旅遊仍有需求。

本港疫情期間，Staycation和戶外活動，如遠足、露營和豪華露營等，已成為許多香港市民的本地活動首選，可見他們消費行為近年已有變化。然而調查結果顯示，仍有一半（47%）受訪者表示，即使國際旅遊恢復，他們亦可能會繼續預訂本地Staycation；亦有近半數（46%）表示他們在未來仍然可能參與本地的戶外活動。

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