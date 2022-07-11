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【新股IPO】中康控股2361一手中籤率50% 下限5.36元定價 暗盤一手帳面蝕380元

股樓投資 17:59 2022/07/11

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健康洞察解決方案提供商中康控股（新上市編號:02361)明日掛牌，暗盤低開25%，報4.03元，最高曾見5.1元，收市報4.6元，較招股價5.36元跌14.2%；成交94.9萬股，涉資428萬元；以每手500股計，一手帳面蝕380元。

其公開發售部分錄得超額認購約1.21倍，一手中籤率50.02%，投資者認購3手能穩獲一手。此外，該股以招股價下限5.36元定價，其招股價範圍介乎5.36至6.96元；獨家保薦人為法國巴黎銀行。

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

是次上市公司引入了4名基可投資者，包括百洋健康產業、Lun's Family、康石壹號及鄭靖杰為基石投資者，合共認購2,439.6萬股股份，佔緊隨全球發售完成後已發行股本5.42%。

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集資所得，約50.8%將主要用於升級及提升SaaS產品(專注於智慧決策雲、智慧零售雲及智慧醫療雲)以及其營銷及推廣；約49.2%將主要用於對技術及數據倉庫進行進一步研發。

同場加映：【青姐話】向上游 唔使愁

 

 

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記者：張以正

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中康控股（02361） IPO 港股
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