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【科企監管】 反壟斷法再現 市監局處罰多家大型企業 騰訊阿里等被罰50萬

股樓投資 17:27 2022/07/11

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市監局日前根據《反壟斷法》處罰28宗未依法申報併購案件，其中一半以上涉及兩大科網平台巨頭─騰訊控股（00700）及阿里巴巴（09988）的相關併購案，不過均為企業自查歷史交易後主動報告，所有案件均認定為不具有排除、限制競爭的效果。其他涉案的企業，包括嗶哩嗶哩（9626）、京東集團（09618）、聯想集團（00992）、新浪微博（09898）等。

【港交所 388】 瑞信調高港交所目標價23% 料港股日均成交升 股價升近7%突破400元關口【見下頁

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相關涉案企業分別被處以50萬元人民幣罰款。消息拖累下，騰訊一度跌3.5%，低見340.2元，收報342.4元，跌2.9%；阿里最多跌7.4%，低見112元，收報114元，跌5.8%。當局指，現正依法加快完成存量案件清理工作，推動企業和行業持續健康發展，其餘案件的處罰決定書將陸續公開。

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記者：郭秀慧

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京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 港股 聯想集團（00992） 騰訊控股（00700）

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